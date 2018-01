Spal | che colpo | arriva Kurtic

Calciomercato Spal - arriva Capuano. Piace anche Pisacane : FERRARA - Walter Mattioli ha annunciato 3-4 rinforzi di peso, e che ci saranno grosse novità prima della trasferta della Spal a Udine per la ripresa del campionato. Sui nomi si è trincerato dietro l'...

Spal - Kurtic vicinissimo : lo sloveno atteso per le visite mediche : Spal, Kurtic vicinissimo: lo sloveno atteso per le visite mediche Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal, Kurtic vicinissimo – La Spal è intenzionata a regalare al suo tecnico, Leonardo Semplici, qualche rinforzo importante per continuare la propria corsa salvezza. Il primo nome sulla lista è quello di Jasmin Kurtic dell’Atalanta. 5 MILIONI PER ...

Serie A Spal - Semplici : "Lazio - che qualità. Non siamo stati perfetti" : FERRARA - "Serviva una partita perfetta e noi non l'abbiamo fatta". Leonardo Semplici analizza così, ai microfoni di Rai Sport, il 2-5 subito dalla Lazio. "Abbiamo dei limiti e lo sappiamo - ha aggiunto l'allenatore della Spal - ma questa Lazio ha una qualità straordinaria. Fino al 2-3 siamo stati in partita, potevamo ...

SpalLETTI - LITE DOPO FIORENTINA INTER/ Video - “anche mia mamma di 80 anni sa che manca un centrale...” : L'ira di SPALLETTI DOPO FIORENTINA-INTER: "Lo sa anche mia mamma di 80 anni che ci manca un centrale..." Il tecnico nerazzurro afferma di non voler cercare arbitri dal calciomercato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 00:40:00 GMT)

Spalletti : 'La Fiorentina ha meritato il pari - ma anche mia mamma di 80 anni sa che all'Inter manca un centrale difensivo' : A Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti sintetizza così la prestazione sotto tono della sua squadra raggiunta sull'1-1 nel recupero dalla Fiorentina: 'E comunque stasera la partita ...

Inter - Spalletti : "Anche mia madre lo sa : ci manca un difensore centrale - ok?" : Non basta il guizzo di Mauro Icardi per lasciare Firenze con il bottino pieno. L'Inter rimanda l'appuntamento con una vittoria che manca dal 5-0 sul Chievo dello scorso 3 dicembre. Da allora 2 pareggi ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter : che sorpresa di Spalletti! : Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter – Il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, metterà di fronte Fiorentina e Inter al ‘Franchi’. I nerazzurri proveranno a tornare alla vittoria che in campionato manca ormai dal 3 dicembre scorso, ovvero dal largo successo ottenuto con il Chievo. Nelle quattro partite successive la squadra di Spalletti ha raccolto due pareggi e due sconfitte. La ...

L'Inter si affida a Raiola per accontentare Spalletti : c'è anche un piano B Video : Sono iniziate le grandi manovre del calciomercato invernale, dove molti club sperano in qualche colpo a sorpresa per rinforzare la propria squadra. E' il caso anche delL'Inter, che in estate ha consegnato una squadra non completa a Luciano Spalletti e che ora ne sta pagando le conseguenze con un solo gol in 5 partite. Involuzione che ha allontanato la squadra nerazzurra dalla vetta -7 dal Napoli e -5 dalla Juventus. Le prossime due partite ...

Lazio : Lulic e Marusic a rischio per la Spal - si ferma anche Di Gennaro : Assenti per il secondo giorno consecutivo, Adam Marusic e Senad Lulic . I due centrocampisti della Lazio non si sono allenati nel pomeriggio a Formello. Dopo l'assenza nella seduta di ieri, il ...

Calciomercato Inter/ News - Spalletti : la battuta sui calciatori vale anche per Joao Mario? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Luciano Spalletti colto fuori dalla sede della squadra nerazzurra svia con una simpatica battuta.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:37:00 GMT)

Milan - Fiorentina - Spal : che intreccio sul mercato - coinvolti tre calciatori! : Milan, Fiorentina e Spal potrebbero vedere i rispettivi destini incrociarsi nella sessione invernale di calciomercato. A centrocampo infatti potrebbero esserci novità importanti per i tre club, il tutto dovrebbe partire dal contratto di Badelj che va in scadenza a giugno. Il Milan è interessato al calciatore, ma vorrebbe portarlo a Milanello già nel mese di gennaio senza attendere la scadenza con la Fiorentina. Qualora tale accordo si dovesse ...

Inter-Lazio - il pareggio fa più contento Spalletti che Inzaghi : Il pareggio sta stretto a Inzaghi e può andare bene a Spalletti. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport secondo cui la Lazio avrebbe meritato di vincere al Meazza. 'Il pareggio è un bel risultato, eppure suona come un'occasione persa. Di sicuro fa più contento Spalletti, a lungo sull'orlo della ...

Inter da… piangere e Spalletti controcorrente : "che prova di miei ragazzi!" : Cosi' Luciano Spalletti, ai microfoni di Premium Sport, commenta lo 0-0 casalingo contro la Lazio di Simone Inzaghi. Un Inzaghi che ha parlato di due punti persi per i suoi: ' Ma quello che ha detto ...