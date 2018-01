Sony Xperia XA2 | Xperia XA2 Ultra e Xperia L2 presentati ufficialmente al CES 2018

XperiCheck è il portale web per tener traccia degli aggiornamenti dei Sony Xperia : Per chi volesse tener traccia degli aggiornamenti firmware di qualsiasi Sony Xperia XperiCheck è un sito web che potrà sicuramente tornare utile. L'articolo XperiCheck è il portale web per tener traccia degli aggiornamenti dei Sony Xperia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Evan Blass : “Ecco Sony Xperia XA2 (Ultra) ed L2. E sul sensore biometrico si svolta” : Difficile che Evan Blass prenda un abbaglio - pensate che la nostra fonte parla addirittura di ufficialità - , ma la notizia per i clienti Sony più fedeli è di quelle forti L'articolo Evan Blass: “Ecco Sony Xperia XA2 (Ultra) ed L2. E sul sensore biometrico si svolta” è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra sono protagonisti di un render che mostra linee poco innovative : Dopo un probabile render di Sony Xperia L2, @OnLeaks torna con un nuovo colpo legato a nuovi smartphone del produttore giapponese. L'articolo Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra sono protagonisti di un render che mostra linee poco innovative è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Sony Xperia L2 si mostra in alcune immagini rendering : Il Sony Xperia L2 è uno smartphone che il produttore nipponico potrebbe presto lanciare sul mercato, forse persino la prossima settimana L'articolo Sony Xperia L2 si mostra in alcune immagini rendering è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Sony Xperia XA2 Ultra potrebbe montare una doppia fotocamera anteriore : Compaiono due nuove foto leaked che ritraggono quello che dovrebbe essere il nuovo Sony Xperia XA2 Ultra, device che dovrebbe avere due fotocamere anteriori. L'articolo Sony Xperia XA2 Ultra potrebbe montare una doppia fotocamera anteriore è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Il Sony H4233 potrebbe essere lanciato come Xperia XA2 Ultra : Nuove indiscrezioni suggeriscono che il Sony noto con il model number H4233 potrebbe essere lanciato all'inizio del prossimo anno come Xperia XA2 Ultra. L'articolo Il Sony H4233 potrebbe essere lanciato come Xperia XA2 Ultra è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Sony Xperia XZ2 - atteso in primavera il nuovo top di gamma con Snapdragon 845 : Sony si appresta ad annunciare al mondo, probabilmente al Mobile World Congress di Barcellona, il nuovo Xperia XZ2 evoluzione dei precedenti Xperia XZ1 ed Xperia XZ . Lo smartphone è atteso nelle due varianti H8216 ed H8266, ...

Spunta online un altro Sony Xperia senza bordi : (Foto: Mauro Tacchinardi) C’è sicuramente attesa per i prossimi smartphone Sony: i prossimi modelli del gruppo giapponese dovrebbero vantare un nuovo design rispetto a quello ormai datato dei telefoni attuali e con tutta probabilità display dalle cornici ridotte: naturale dunque che chi segue il marchio Xperia si interessi alla sua evoluzione in un ambito finora inesplorato. Ebbene, in questi giorni sono emersi in Rete una serie di ...

L’update di sicurezza di dicembre arriva sui Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium e sui Nokia 8 e 6 : Nelle scorse ore l'update di sicurezza di dicembre è arrivato sui Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium e sui Nokia 8 e 6 L'articolo L’update di sicurezza di dicembre arriva sui Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium e sui Nokia 8 e 6 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Sony Xperia XZ2 : è questo il primo render della parte posteriore? : Curiosi di sapere come sarà Sony Xperia XZ2? questo render potrebbe essere il primo, con alcuni indizi davvero interessanti. L'articolo Sony Xperia XZ2: è questo il primo render della parte posteriore? è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xperia XA1 Plus Manuale italiano Pdf Guida utente Sony : Sony Xperia XA1 Plus scaricare il Manuale d'uso Pdf per usare subito il telefono Android La Guida e le istruzioni dello smartphone Android Xperia XA1 Plus.

Ecco le presunte feature del possibile successore di Sony Xperia XZ1 : Il Sony H8216 perdere il successore del Sony Xperia XZ1, così come sembrano suggerire quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche L'articolo Ecco le presunte feature del possibile successore di Sony Xperia XZ1 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

I Sony Xperia XZ - X Performance e XZs ricevono le patch di sicurezza di dicembre : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per i Sony Xperia XZ, Xperia XZs e Xperia X Performance L'articolo I Sony Xperia XZ, X Performance e XZs ricevono le patch di sicurezza di dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Singola fotocamera per Samsung Galaxy S9 e un probabile nuovo design per i Sony Xperia : Le indiscrezioni scaldano i motori in vista del 2018, parlando sia di Samsung Galaxy S9 che dei prossimi Sony Xperia, vicini ad una svolta "epocale" L'articolo Singola fotocamera per Samsung Galaxy S9 e un probabile nuovo design per i Sony Xperia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.