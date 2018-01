Solo sette italiani tra i 100 giocatori più cari al mondo | il primo è Insigne

Taekwondo - Europei 2017 : Italia a secco di medaglie - Solo sette incontri vinti a Sofia. La strada vero Tokyo è ancora lunga : Un campanello d’allarme suona nel team azzurro del Taekwondo . Lo zero nel medaglie re con appena sette incontri vinti in occasione degli Europei 2017 di Sofia, destinati alle categorie olimpiche, è l’emblema di una spedizione nata sotto una cattiva stella, nonostante fossero presenti praticamente tutti i migliori prospetti Italia ni della disciplina. L’uscita di scena al primo turno da parte di Vito Dell’Aquila, indicato ...

Taekwondo - Europei 2017 : Italia a secco di medaglie - Solo sette incontri vinti a Sofia. La strada vero Tokyo è ancora lunga : Un campanello d’allarme suona nel team azzurro del Taekwondo . Lo zero nel medaglie re con appena sette incontri vinti in occasione degli Europei 2017 di Sofia, destinati alle categorie olimpiche, è l’emblema di una spedizione nata sotto una cattiva stella, nonostante fossero presenti praticamente tutti i migliori prospetti Italia ni della disciplina. L’uscita di scena al primo turno da parte di Vito Dell’Aquila, indicato ...

Tutto quello che non va nelle casette di Amatrice (non Solo topi e infiltrazioni) : È appena arrivata la prima vera morsa del gelo di quest'inverno e nelle ' casette ' di Amatrice e Accumuli si registrano già i primi problemi. Le persone che hanno visto consegnarsi le chiavi dei moduli ...

Tutto quello che non va nelle casette di Amatrice (non Solo topi e infiltrazioni) : È appena arrivata la prima vera morsa del gelo di quest’inverno e nelle 'casette' di Amatrice e Accumuli si registrano già i primi problemi. Le persone che hanno visto consegnarsi le chiavi dei moduli abitativi molti mesi dopo il sisma, ora si ritrovano a fare i conti con topi , danni agli impianti e porte bloccate dalla neve. Gli sfollati, costretti “combattere quotidianamente con problemi piccoli e ...

Al Club To Club arriva Artetetra - l'etichetta che pubblica Solo audiocassette realizzate in casa : Un nome palindromo, che si riavvolge, come le audiocassette che rappresentano il principale supporto delle loro produzioni. Artetetra è una piccola etichetta DIY, fondata a Potenza Picena, nel 2014, ...

Terremoto - Accumoli abbandonata al suo destino : ' Solo un pugno di casette sulla Salaria' : dal nostro inviato Accumoli 'Scusi, per Accumoli ?'. Alla domanda la soldatessa dell'Esercito sgrana gli occhi: ' Accumoli ? Le casette vorrà dire. Sono a valle, lungo la Salaria' . Accumoli non esiste. ...

Sette casi di tumore nel raggio di 100 metri : Solo coincidenze? : Tre linfomi non Hodgkin, un mieloma, un tumore al cervello e due all'intestino. E' questo il drammatico bilancio registrato in un'unica via di Cappella Maggiore, un comune nell'alto Trevigiano, terra del Prosecco Docg. E spunta l'ombra del fitofarmaci, utilizzati in maniera intensiva. Fra questi, fa capolino anche il glifosato, del quale abbiamo parlato in un recente articolo relativo ad una sentenza del tribunale di Roma inerente la discussione ...