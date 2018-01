Smartphone con batteria lunga durata

Premi in denaro giocando con lo Smartphone : è il quiz globale HQ Trivia : Il sogno di milioni di utenti android e ios è oggi realtà. Chi non ha mai desiderato monetizzare e guadagnare con il proprio mobile device? Rus Yusupov e Colin Krol, dopo il successo riscosso con Vine, hanno sviluppato una nuova applicazione che, per la prima volta, promette delle vincite in denaro come Premio a ben 12 domande di un quiz che si svolge direttamente tramite l'applicazione installata sul proprio smartphone....Continua a leggere

Energizer POWER MAX P600S - lo Smartphone Android con super batteria e display 18 : 9 : Si chiama Energizer POWER MAX P600S ed è un nuovo smartphone Android dotato di una super batteria. Ecco le sue feature L'articolo Energizer POWER MAX P600S, lo smartphone Android con super batteria e display 18:9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

eBay ripropone le “Offerte imperdibili” : su Smartphone Android sconti fino al 40% : Su eBay fanno la loro ricomparsa le "Offerte imperdibili": solo per sette giorni saranno proposti sconti fino al 40% su smartphone Android L'articolo eBay ripropone le “Offerte imperdibili”: su smartphone Android sconti fino al 40% è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Tool Box - una cassetta degli attrezzi con 21 strumenti per lo Smartphone : Tool Box è un'applicazione che mette a disposizione un set di 21 strumenti che sfruttano l'hardware e i sensori del dispositivo mobile. L'articolo Tool Box, una cassetta degli attrezzi con 21 strumenti per lo smartphone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Meizu presenterà uno Smartphone con schermo 18 : 9 il 4 gennaio : sarà Meizu M6s? : Meizu presenterà un nuovo smartphone con schermo 18:9 il 4 gennaio.Potrebbe trattarsi di Meizu M6S che potrebbe chiamarsi anche Meizu Blue Charm S. L'articolo Meizu presenterà uno smartphone con schermo 18:9 il 4 gennaio: sarà Meizu M6s? è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google vuole lanciare uno Smartphone con Android Go a meno di 30 euro (solo in India però) : Google si prepara a lanciare uno smartphone con Android Go a meno di 30 euro, con l'aiuto di alcuni produttori Indiani. L'articolo Google vuole lanciare uno smartphone con Android Go a meno di 30 euro (solo in India però) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Lenovo K320t - lo Smartphone economico con display 18.9 : Lenovo K320t il primo smartphone economico con display 18.9 da 5,7 pollici e doppia fotocamera posteriore. Tutti i grandi produttori di smartphone hanno nelle loro offerte di smartphone anche quello con schermo 18.9 e da meno non è voluta essere Lenovo che a differenza dei concorrenti ha deciso di presentare uno smartphone con display 18.9 di fascia base. Cosi è stato annunciato in Cina l' uscita del Lenovo K320t che integra ...

Xiaomi Mijia X8pro è un nuovo gamepad compatibile con gli Smartphone Android : Xiaomi Mijia X8pro è un nuovo un gamepad lanciato dal produttore cinese, dedicato agli smartphone ma compatibile anche con PC e Mac L'articolo Xiaomi Mijia X8pro è un nuovo gamepad compatibile con gli smartphone Android è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Microsoft - un brevetto svela un possibile accessorio per connettere Smartphone e PC : No, questa volta nulla a che vedere con il progetto Surface Phone – Surface Andromeda di cui tanto si è parlato in queste settimane e questi mesi e di cui abbiamo dato un dettagliato resoconto in questo recente articolo. Il brevetto emerso in queste ore, riportato da MsPowerUser, riguarda una possibile periferica o dock per connettere lo smartphone e il PC. Dato il livello di sviluppo e le specifiche rilevabili dal brevetto è ipotizzabile un ...

È già un buon 2018 grazie agli sconti di Gearbest su Smartphone - smartwatch e accessori : Gearbest apre il 2018 all'insegna degli sconti e delle offerte speciali, con promozioni che riguardano smartphone, smartwatch e tantissimi accessori. L'articolo È già un buon 2018 grazie agli sconti di Gearbest su smartphone, smartwatch e accessori è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

GloudGames permette di giocare in streaming i giochi per PC e console sullo Smartphone : GloudGames è un'applicazione che offre una piattaforma per giocare in streaming i titoli per PC e console sui dispositivi mobili. L'articolo GloudGames permette di giocare in streaming i giochi per PC e console sullo smartphone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Vivo - ecco il primo Smartphone con lettore d'impronte integrato nel display : Arriverà nel 2018 e promette di essere l'apripista per una lunga serie di dispositivi di almeno altri cinque marchi che adotteranno il nuovo sensore prodotto...

Quando escono gli Smartphone nel 2018 : Oltre ai già noti Galaxy S9 e Xiaomi Mi 7 ci sono delle interessanti novità che riguardano aziende molto importanti e che stanno cercando il rilancio nel mondo degli smartphone. Ecco Quando usciranno ...

