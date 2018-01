: RT @Corriere: Slavina su condominio, paura a Sestriere - RealTimeNews__ : RT @Corriere: Slavina su condominio, paura a Sestriere - CybFeed : #BreakingNews Slavina su condominio a Sestriere - zizionice : RT @Corriere: Slavina su condominio, paura a Sestriere - _SDeJong_ : RT @TgrPiemonte: Slavina su condominio a #Sestriere in via Terzo Reggimento Alpini. Cinque famiglie evacuate, nessun ferito. @TgrRai - _SDeJong_ : RT @TgrPiemonte: Le immagini della slavina che ha travolto un condominio a #Sestriere. Cinque famiglie evacuate. @TgrRai (Foto @crocerossa)… -

Unasi è abbattuta contro undi, in Piemonte. La neve, oltre un metro quella caduta nelle ultime 24 ore, ha sfondato porte e finestre del.Non ci sono feriti. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono state tratte in salvo dai soccorritori.Sette famiglie sono state evacuate. Iltravolto dallaè il Bellevue che si trova a poca dostanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone, già precedentemente chiusa al traffico proprio per il maltempo.(Di martedì 9 gennaio 2018)