Sgarbi : 'Marina Ripa di Meana mi lanciò la pipì addosso' - VIDEO : Marina Ripa di Meana è stata senz'altro un'artista sopra le righe. Personaggio televisivo, stilista e scrittrice italiana, conosciuta con questo nome grazie al matrimonio con Carlo Ripa di Meana. Diventa famosa dopo aver sposato a Roma nel 1964 Alessandro Lante della Rovere, facente parte di un'importante famiglia dell'aristocrazia romana; da lui ha una figlia, Lucrezia, diventata successivamente un'attrice teatrale, del cinema e della ...

Vittorio Sgarbi ricorda Marina Ripa di Meana : "Il piscio d'artista? Ci siamo riappacificati. Era una vera femminista che sottometteva il maschio con la seduzione" : "E' stata un personaggio di passaggio d'epoca. Un caso interessante di femminismo non classico, non antagonista al maschio. Il modo migliore per piegare un uomo è sedurlo e Marina è riuscita a essere femminista sottomettendo i maschi". Vittorio Sgarbi ricorda così Marina Ripa di Meana, morta il 5 gennaio dopo una lunga lotta contro il cancro.Il critico d'arte ricorda anche il famoso episodio in cui Marina Ripa di Meana gli ...

"Mi sono prostituita - ho lanciato pipì su Sgarbi e una torta in faccia a Maurizio Costanzo". Tutti gli eccessi di Marina Ripa di Meana : La regina degli eccessi. Marina Ripa di Meana ha sempre fatto parlare di sé, anzi: ne ha sempre parlato lei stessa. Ha raccontato tutto, i suoi scandali e le sue avventure, fin dall'autobiografia "I miei primi quarant'anni" uscita nel 1984. È morta a 76 dopo che da 16 era malata di tumore.Due mariti, tanti uomini (anche più di uno alla volta), droga, battaglie e gesti oltre le righe. "Ho fatto di tutto. Compreso prostituirmi ...