Sgarbi attacca Di Maio per lo stipendio da vicepresidente della Camera

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Il mondo del M5S è in subbuglio dopo l'attacco sferrato da Vittoriocontro Luigi Diin occasione dell'ultima puntata di Non è L'Arena, in onda su La7 nella prima serata di ieri. Una pesante invettiva da parte del noto critico d'arte e scrittore italiano contro il candidato premier del Movimento 5 Stelle alle politiche di marzo 2018. In occasionereprimenda, sono volati insulti pesanti contro il vice presidente, definito "un c******e qualunque". L'argomento che si stava trattando in studio aveva come punto di riferimento gli stipendi d'oro.ha esposto la sua opinione, dividendo la platea dei beneficiari in due macro categorie: capaci e incapaci. Inutile dire quale "girone" sia toccato all'onorevole 5 Stelle. Attacco frontale Secondo Vittoriouna persona capace merita di avere una retribuzione importante, sia esso un politico oppure un ...