Serie B mercato | Carpi e Palermo primi colpi | Perugia blinda la difesa

Calciomercato Serie A - il Milan vuole Jankto : Milano, 7 gennaio 2018 - Il campionato va in pausa - le ostilità riprenderanno il 21 gennaio -, mentre il Calciomercato è solamente all'inizio. Il Milan , reduce da un inizio di stagione abbastanza ...

Calciomercato - duello tra Inter e Napoli per Deulofeu : l’indizio che lo avvicina alla Serie A : Gerard Deulofeu si appresta a fare ritorno in Italia. A gennaio dell’anno scorso lo spagnolo fu prelevato dal Milan in prestito dall’Everton poi in estate il Barcellona, che vantava un diritto di recompra con il club inglese, lo ha riscattato. L’arrivo di Coutinho, però, e il rientro di Dembelè dall’infortunio chiuderà ogni spazio all’esterno offensivo. Valverde non lo ha convocato per la sfida con il Levante: un ...

Serie A - Corcione : 'È la stagione di Napoli e Juventus. Il mercato ci salvi dalle polemiche sul Var' : Il campionato lascia tonnellate di chiacchiere e una verità incontrovertibile: è la stagione di Napoli e Juventus; le altre si sono progressivamente ritirate: una corsa a defilarsi che ha visto nella ...

Genoa e Sassuolo - sfida sul campo e sul mercato : occhi in Serie B - ecco l’obiettivo in comune : Tra le sfide in programma in questa domenica che apre il girone di ritorno di Serie A figura Genoa-Sassuolo. A ‘Marassi’ andrà in scena uno scontro salvezza tra due squadre che si apprestano a sfidarsi anche sul mercato. Entrambe, infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, hanno messo gli occhi su Marco Migliorini, difensore centrale in forza all’Avellino. I rossoblù hanno già effettuato un ...

Serie C mercato : Livorno e Pisa sfida infinita - Lecce tratta un suo ex Video : La notizia più roboante di questa terza giornata del mercato dei club di #Serie C, è l'offerta della Ternana per ingaggiare il bomber [Video] Daniele Vantaggiato del Livorno. L'attaccante ha il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo e gli umbri gli hanno proposto un accordo pluriennale per convincerlo a trasferirsi in rossoverde. Il Livorno non vuole privarsi dell'esperto attaccante e hanno avviato le trattative con il giocatore per un ...

Serie C - Trapani : il colpo di mercato per il salto di qualità Video : Un colpo importante [Video]per il Trapani, al quale mancherebbe soltanto l'ufficialita'. Secondo fonti provenienti da Parma, Francesco Corapi è sul punto di trasferirsi in Sicilia per vestire la maglia granata della squadra allenata da Alessandro Calori. Al Parma ha vissuto stagioni da protagonista, certamente è uno degli artefici della risalita degli emiliani dalla Serie D alla Serie B. In cadetteria finora è stato poco utilizzato, ragion per ...

Calciomercato Serie A : il Napoli insiste per Verdi : Milano, 5 gennaio 2017 - Siamo ancora alle prime battute del Calciomercato , ma alcune squadre vogliono concludere al più presto le trattative. È il caso del Napoli , che continua ad insistere per ...

Serie A - Juventus. Marotta : 'Allegri con noi a lungo. Mercato? Non tratteniamo nessuno' : In tal senso, Marotta ha voluto ribadire la linea della società: "La nostra politica è chiara: non tratteniamo i giocatori che ci chiedono di essere ceduti. Per quanto riguarda Alex Sandro, sappiamo ...

Calciomercato - primo acquisto della Ternana : arriva dalla Serie A : La Ternana piazza il suo primo colpo del nuovo anno. Il club del patron Bandecchi ha messo a segno un acquisto importante per il proseguo della stagione. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com sarebbe in procinto di firmare con le Fere il difensore del Chievo Verona Michele Rigione. Si tratta di un classe ’91 che si andrà ad aggiungere alla rosa di mister Pochesci già dalle prossime gare. Si attende adesso l’ufficialità ...

Serie A - mercato per la salvezza. Sassuolo e Cagliari su Pinamonti : Il Benevento continua le grandi manovre per rinnovare la rosa di De Zerbi e provare la rincorsa a una storica salvezza. I campani hanno chiuso per la punta Cheick Diabaté (Osmanl spor). Per l'attacco ...

Serie B mercato : è caccia agli attaccanti - le trattative della seconda giornata : E' successo poco in questo secondo giorno di calciomercato per le squadre di Serie B. Continuano senza sosta le trattative per la ricerca degli attaccanti, tema fondamentale di questa giornata. Il Parma cerca Alessandro Matri Il Parma guarda alla Serie A e torna a sperare per regalare ai propri tifosi un sogno chiamato Alessandro Matri che ha il contratto in scadenza con il Sassuolo al 30 giugno prossimo. Il club di Squinzi cederebbe Matri solo ...

Calciomercato Atalanta - Haas ai saluti : due club di Serie B sulle sue tracce : Calciomercato Atalanta – Tra i giocatori che hanno trovato poco spazio nell’Atalanta figura Nicolas Haas. L’esterno classe 96′ ex Lucerna è destinato a lasciare il club orobico in prestito in questa sessione di Calciomercato per trovare continuità. sulle tracce del centrocampista svizzero ci sono Salernitana e Avellino con i granata che sarebbero in vantaggio. Haas potrebbe non essere l’unico a lasciare il club ...

Dalla Serie B alla D : importanti colpi di mercato in arrivo Video : I campionati di B e C riposeranno, con le prime gare del 2018 che si terranno il 20 gennaio. In serie D invece il 7 gennaio riprendera' il campionato. Dal 3 gennaio è aperto il calciomercato [Video], e Dalla #serie B fino alla D sono tanti i movimenti previsti, con tante societa' che lavorano per rinforzarsi per disputare un'ottima seconda parte di campionato. #Calciomercato La situazione Dalla B alla D Foggia: La societa' è al lavoro per ...