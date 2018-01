Serie A | terminato il primo quadrimestre | ecco chi è promosso e chi è

: Ogni tanto mi viene voglia di fare dei rewatch di qualche serie tv che ho amato ma poi penso alle 487427349527 che… - melancholiah : Ogni tanto mi viene voglia di fare dei rewatch di qualche serie tv che ho amato ma poi penso alle 487427349527 che… - brayangdr : quel brutto momento in cui hai terminato di vedere tutte le serie tv interessanti su netflix e non sai più cosa cazzo vedere - tum_post : RT @bumby2011: L'anno appena terminato in una serie di illustrazioni grafiche Il sabato del villaggio (globale) - 6 gennaio 2018 https://t… - bumby2011 : RT @bumby2011: L'anno appena terminato in una serie di illustrazioni grafiche Il sabato del villaggio (globale) - 6 gennaio 2018 https://t… - bumby2011 : L'anno appena terminato in una serie di illustrazioni grafiche Il sabato del villaggio (globale) - 6 gennaio 2018 -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 8 gennaio 2018) LaA durante le feste non si è fermata, ha proto fino al 6 gennaio in previsione dei mondiali che si disputeranno nel prossimo giugno ma che, malauguratamente, non vedra' la partecipazione dell'Italia. In questa prima parte di campionato si ha avuto modo di farsi un quadro generale della situazione: Napoli e #Juventus si contenderanno lo scudetto, con Inter, Roma e Lazio in lotta per un posto in Champions League. Più distanziate le altre, tra cui la Sampdoria che ha iniziato bene, ma che ultimamente ha perso colpi e partite in successione. Situazione inversa per l'Udinese che ha iniziato malissimo, con Delneri che è stato esonerato a fine ottobre, ma che con Massimo Oddo ha ritrovato la fame giusta e la cattiveria necessaria nel vincere le partite. Male il #Milan, che ha iniziato la stagione con un solo obiettivo: arrivare quarto. Ma la Champions League in questo ...