Serie A Benevento | De Zerbi | Salvezza possibile ma difficilissima

Serie A - Brignoli : "Benevento - che orgoglio. Non molliamo" : BENEVENTO - Qualcuno in casa Benevento inizia a crederci davvero. Alberto Brignoli è tra questi e basta una semplice frase su Twitter per scaldare il popolo giallorosso. Il sogno? La salvezza. E le ...

Serie A Benevento - De Zerbi : "Prima una barzelletta - adesso però sogniamo" : Roberto De Zerbi è contento: "Già sognare la salvezza è importante - dice l'allenatore a Sky Sport - Sarei pronto a promettere di tutto in caso di permanenza in A. Siamo tutti felici adesso, ma ...

Calcio - Serie A : il Napoli si riprende la vetta - Benevento seconda vittoria di fila : C'è il Napoli che ribalza in testa alla classifica. Ma la notizia della ventesima giornata di Serie A (la prima del girone di ritorno) è il successo del Benevento per 3-2 sulla Sampdoria . Il secondo ...

Serie A - Benevento-Sampdoria 3-2. Il tabellino : Benevento-Sampdoria 3-2 MARCATORI : Caprari (S) al 46' pt, Coda (B) al 24' e al 40' , Brignola al 47', Kownacki (S) al 49' st. BENEVENTO (3-4-3): Belec; Djimsiti, Lucioni, Costa (Billong dal 1' st); ...

Serie A - Benevento-Sampdoria 3-2. Coda rimonta Caprari : Grande, grandissimo Benevento. Un'altra pagina di storia è scritta. In fondo a un secondo tempo cuore e batticuore, i sanniti ribaltano la Sampdoria (in vantaggio nella prima frazione con Caprari) e ...

Serie A - De Zerbi : "Benevento - vietato l'appagamento" : BENEVENTO - " Non ci può essere appagamento per una singola vittoria perché siamo ultimi e staccati anche di parecchio dalle altre squadre. Dobbiamo entrare in campo col sangue agli occhi così come ...

Serie A - Sampdoria. Giampaolo : 'Pareggiamo la voglia del Benevento' : "In campo non ci va la classifica". Questo il monito di Marco Giampaolo nella prima conferenza stampa del 2018, quella precede la trasferta di Benevento. Attenzione, dunque, affinché la partita non ...

Classifica Serie A / Napoli campione d'inverno - la prima vittoria del Benevento (19^ giornata) : Classifica Serie A: il Napoli chiude il girone di andata con il titolo di campione d'inverno, ma la Juventus resta ad un solo punto e Inter e le due romane sono comunque in agguato(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 18:47:00 GMT)