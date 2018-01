: Se un domani in Calabria non c’è – L’istantanea di Caporale - silviabest77 : Se un domani in Calabria non c’è – L’istantanea di Caporale - Cascavel47 : Se un domani in Calabria non c’è – L’istantanea di Caporale - LovingTayMomsen : @_louishugs_ In teoria ci dovremmo vedere sabato, ma gli hanno ritirato la patente e non sa come fare ad andare a l… - InserraMichele : Buon inizio settimana con "Buongiorno Regione Calabria". Domani su Rai3 dalle ore 7.30 con Livia Blasi - InserraMichele : Buon inizio settimana con "Buongiorno Regione Calabria". Domani su Rai3 dalle ore 7.30 con Livia Blasi -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) La foto è stata scattata la sera dell’Epifania all’autostazione di Cosenza. Un ingorgo di bus, perché innon c’è alternativa alla gomma, il treno è quasi scomparso, e di valigie, di giovani e di anziani, di donne e uomini che attendono di ripartire per il nord dove studiano, lavorano, vivono. Uno ogni dieci di coloro che quella sera si accalcano per il lungo ritorno ha scelto dove vivere e come vivere. Per tutti gli altri si tratta della resa alla realtà immutabile di una regione che non sa cosa dire né cosa dare ai suoi figli. Di una regione che non ha vergogna di sprecare le sue risorse e non ha timore di divenire un ospizio a cielo aperto. Questa foto è anche un atto di accusa a chi ha governato l’Italia e ha lasciato che una parte di essa venisse trafugata, resa disponibile a ogni rapina. Ed è, sempre questa foto,delle nostre colpe, anche delle responsabilità ...