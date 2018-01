Se il boom di incassi dei musei indigna l' Italia dei Sì | però

Leopolda - boom di incassi per la fondazione Open di Renzi. Mentre il Pd perde donatori : Sull'Espresso in edicola da domenica 26 novembre l'inchiesta con tutti i finanziatori privati della politica

Leopolda - boom di incassi per la fondazione Open di Renzi. Mentre il Pd perde donatori - l'Espresso : Sul l'Espresso in edicola da domenica 26 novembre l'inchiesta con tutti i finanziatori privati della politica

Musei statali - boom di visitatori e incassi : 50 milioni di euro in più in tre anni : Dopo l’anno record del 2016 con 45,5 milioni di visitatori e circa 175 milioni di euro di incassi , il 2017 conferma un trend di crescita dei Musei statali italiani molto significativo: tra gennaio e settembre i visitatori sono...

boom di visitatori e incassi nei musei statali - 50 milioni di euro in più in tre anni : Circa 50 milioni di euro in più di incassi tra il 2013 e il 2016 (+38,4%) con un trend ancora in crescita nel 2017 (+13,5%), mentre i visitatori passano dai 38,4 mln del 2013 ai 45,5 del 2016 (+18,5%) puntando a raggiungere i 50 mln nel 2017. Sono i numeri dei musei statali italiani che apriranno oggi a Roma l’incontro del ministro della cultura Fr...