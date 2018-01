: Mantova, scuolabus con 50 bambini a bordo finisce fuori strada. 23 feriti, nessuno è grave - lucianoluki47 : Mantova, scuolabus con 50 bambini a bordo finisce fuori strada. 23 feriti, nessuno è grave - Cascavel47 : Mantova, scuolabus con 50 bambini a bordo finisce fuori strada. 23 feriti, nessuno è grave - zazoomblog : #Scuolabus con 50 bimbi a bordo fuori strada nel Mantovano 23 feriti #Scuolabus #con #50 #bimbi #a #bordo ... - NotizieIN : Scuolabus con 50 bimbi fuori strada - Newsers_it : #BreakingNews - #Mantova , scuolabus con a bordo 50 bambini finisce in autostrada: 23 feriti, nessuno grave #Newsers #Newsers_it -

Unocon una cinquantina di bambini a bordo è uscito ditra Castellucchio e Ospitaletto, lungo la ex statale Padana inferiore, in provincia di Mantova. Secondo un primo bilancio 23 degli occupanti sono rimasti feriti, nessuno sembra in maniera grave. Loaveva a bordo studenti delle scuole elementari e medie di Castellucchio, di ritorno a casa dopo la scuola. Il mezzo avrebbe sbandato, finendo, per un malore dell'autista.(Di lunedì 8 gennaio 2018)