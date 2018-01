Scuola | scioperi e proteste dei maestri ' azzoppati' dal Consiglio di Stato

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018/ Infanzia e Primaria - maestre diplomate in Gae : “noi non scioperiamo” : Sciopero Scuola 8 gennaio 2018, oggi la protesta di maestre e insegnanti di Infanzia e Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni scontro: la replica del Miur alla richieste(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Scuola - scioperi e cortei in tutta Italia - Fedeli rassicura : troveremo una soluzione : Ritorno in classe problematico dopo le vacanze natalizie per gli alunni delle elementari e delle scuole per l'infanzia. Oggi in tutta Italia scioperano i docenti per protesta contro quella che ...

Scioperi : venerdì nero trasporti - stop generale sindacati base. Tensioni a Roma in corteo per Scuola : Le ragioni della protesta vanno dal Jobs act, alla manovra, dalle pensioni, alla precarizzazione dei contratti

Taxi - aerei - Scuola. Le date di tutti gli scioperi previsti a novembre : novembre si preannuncia un mese caldo sul fronte degli scioperi: in arrivo una serie di mobilitazioni per scuola, trasporti, Taxi. 10 novembre. Sindacati di base Si parte dallo sciopero generale del 10 convocato dai sindacati di base. I lavoratori di tutte le categorie e i comparti pubblici e privati aderenti a Orsa territoriale e Unione sindacale italiana-Usi, si fermano per l'intera giornata. In particolare, nel trasporto ...

Scioperi previsti a novembre : si fermano Scuola - treni - aerei e taxi | : La prima agitazione, convocata dai sindacati di base, è organizzata per il 10 novembre, e prevedrà l'adesione di numerose sigle del mondo scolastico. I tassisti invece protesteranno il 21 novembre, a ...

