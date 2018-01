: Scuola, garante: sciopero illegittimo - NotizieIN : Scuola, garante: sciopero illegittimo - RealTimeNews__ : RT @MediasetTgcom24: Sciopero scuola, Garante: "Illegittima astensione odierna Cobas" #sciopero - CybFeed : #BreakingNews Scuola, garante: sciopero illegittimo - discoradioIT : #sciopero della #scuola, interviene il Garante: "Illegittima l'astensione odierna dei Cobas" - NewsTG_ : #ULTIMORA SCUOLA: Garante: Illegittima astensione odierna Cobas -

L'Autoritàper gli scioperi giudicalodellaproclamato dai Cobas: non è "conforme alla legge". In particolare, "risulta violata la regola del preavviso di 15 giorni e il mancato tentativo di conciliazione presso il Ministero, trattandosi di motivazioni (la recente pronuncia del Consiglio di Stato in materia di titoli per l'insegnamento) diverse da quelle avanzate dalla sigla Saese,che per prima ha proclamato lo".L'Autorità valuterà l'apertura di procedimento.(Di lunedì 8 gennaio 2018)