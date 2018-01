Scuola | Fedeli alle maestre in sciopero | “E’ prematuro chiedere un concorso ad hoc | per

Scuola - Fedeli : convocheremo le parti : 11.43 Sullo sciopero di maestre di scuole primarie e infanzia,la ministra Fedeli, in un'intervista,spiega di aver chiesto all'Avvocatura dello Stato le linee attuative della sentenza del Consiglio di Stato. "Appena arriverà la risposta, convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più idonee", ha detto. Intanto, a Roma le maestre stanno protestando in centinia davanti al ministero."Siamo insegnanti non burattini" dicono. Corteo partecipato a ...

Scuola - scioperi e cortei in tutta Italia - Fedeli rassicura : troveremo una soluzione : Ritorno in classe problematico dopo le vacanze natalizie per gli alunni delle elementari e delle scuole per l'infanzia. Oggi in tutta Italia scioperano i docenti per protesta contro quella che ...

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Scuola - ministro Fedeli : “ci sono le risorse per gli aumenti” (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 4 gennaio 2018: oggi nuovo incontro Aran per Rinnovo contratto docenti Scuola. Aumenti stipendi, problemi sulle cifre e sui bonus(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:25:00 GMT)

Scuola - ministra Fedeli : ecco il giudizio sulla sentenza Plenaria diplomati magistrali : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, è intervenuta sulla questione relativa alla sentenza della Plenaria sui diplomati magistrali, sentenza che ha generato una vera e propria ondata di polemiche. Il portale ‘Quotidiano.net’ ha riportato le parole della numero uno del dicastero di Viale Trastevere, ormai in procinto di lasciare la propria ‘poltrona’. sentenza Plenaria su diplomati magistrali: ecco il giudizio ...

Scuola - Fedeli frena i ricorsi : rischio paralisi : Con 100mila assunzioni e di fronte al dibattito che c'è sul lavoro che manca è incredibile che ci sia stata questa opposizione nel mondo della Scuola". A lei è toccato cercare di ricucire i rapporti, ...

Scuola - Fedeli : rinnovo contratto in tempi rapidi : "Il rinnovo del contratto avverrà nella cornice dell'intesa del 30 novembre 2016. Non possiamo attendere oltre". Così il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, sottolineando che "stiamo accelerando, ...

Contratti statali/ Scuola - aumenti stipendi a 200 euro : min. Fedeli - “rinnovo pronto” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 2 gennaio 2018: aumenti Pa nel mondo Scuola, 200 euro in più per tutti i docenti. Ministro Fedeli, "il rinnovo è pronto"(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 10:47:00 GMT)

Scuola - Fedeli : ‘fare 100 mila assunzioni e poi averli contro’ : Huffingtonpost riiporta una frase di Valeria Fedeli, che sarebbe contenuta in una intervista rilasciata al Messaggero. Frase non particolarmente gradita da chi l’ha letta, perché dimostra ancora una volta come il PD non abbia affatto capito i propri errori. “Soltanto noi potevamo fare 100 mila assunzioni e poi averli contro” avrebbe detto il Ministro Fedeli […] L'articolo Scuola, Fedeli: ‘fare 100 mila assunzioni e poi averli ...

Scuola - ultime maestre licenziate : Fedeli su diplomate - cosa avverrà nel 2018? Video : Questione del licenziamento delle maestre dalle scuole primarie e dell'Infanzia con diploma magistrale, estromissione delle docenti dalle graduatorie ad esaurimento #gae e possibile inclusione dal prossimo anno scolastico nelle terze fasce della graduatorie di istituto: è intervenuto il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, facendo anche il punto sul rinnovo del contratto nella #Scuola ...

Dopo gli statali - la Scuola. Valeria Fedeli : "Il contratto è pronto". Aumenti fino a 200 euro in busta paga : Sul contratto per la scuola e l'università "ci vedremo martedì" con i sindacati, e "lavoriamo per un rinnovo in tempi i più rapidi possibile. Lavoriamo per trovare una soluzione per tutto il comparto, presidi compresi. La scuola, come tutto il settore del pubblico impiego, ha un contratto fermo da nove anni e Dopo gli statali ora tocca a tutta la filiera della conoscenza". Lo assicura il ministro dell'istruzione, Valeria ...

Scuola - intervista al ministro Fedeli : «Il contratto è pronto - soldi in arrivo» : Ministra Valeria Fedeli, lei un anno fa fu l?unica novità del governo Gentiloni. Centomila nuove assunzioni e tanti soldi, anche per l?edilizia scolastica, mentre la Scuola era...

Fedeli : "Contratto della Scuola pronto - soldi in arrivo. Per la valorizzazione prof - fondo di 10 mln" : Sul contratto per la scuola e l'università «ci vedremo martedì» con i sindacati, «e lavoriamo per un rinnovo in tempi i più rapidi possibile. Lavoriamo per...

Scuola - intervista al ministro Fedeli : «Il contratto è pronto - soldi in arrivo» : Ministra Valeria Fedeli, lei un anno fa fu l?unica novità del governo Gentiloni. Centomila nuove assunzioni e tanti soldi, anche per l?edilizia scolastica, mentre la Scuola era...

Scuola - lettera Fedeli con clamoroso errore nel congiuntivo : il Miur si giustifica così : Il portale ‘Huffington Post‘ ha pubblicato un articolo attraverso il quale si mette in evidenza un clamoroso errore grammaticale commesso dalla ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, in occasione di una lettera scritta al noto quotidiano ‘Il Corriere della Sera‘. Nella lettera, infatti, si legge: “Un’ultima considerazione a proposito di costante aggiornamento, sarebbe opportuno che lo studio della Storia non ...