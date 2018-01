Sciopero maestre | sit-in | cortei e «seri problemi alla didattica» Milano | Torino 

Sciopero maestre - record di adesioni : oggi lezioni a rischio per 3 milioni e mezzo di alunni : Partenza in salita per gli studenti, l?anno scolastico riapre con gli scioperi: a rischio le lezioni per 3,5 milioni di alunni. A bloccare la scuola oggi, proprio nel primo giorno di...

Sciopero maestre diplomate - lezioni a rischio per 3 - 5 milioni di bambini : È atteso un record di adesioni per il primo Sciopero dell'anno che conivolgerà la scuola e i particolare i diplomati magistrali. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che il diploma magistrale non è un titolo abilitante per accedere all'insegnamento, molti docenti rischiano di essere licenziati o eliminati dalla graduatoria ad esaurimento (GaE) e spostati in seconda o terza fascia per l'accesso al ruolo.La ...

Sciopero maestre - lunedì a rischio per 3 - 5 milioni di alunni dai 3 ai 10 anni : È la stima dell'Anief, uno dei primi sindacati a sostenere la protesta dei diplomati magistrali, esclusi dalla sentenza del Consiglio di Stato dalle graduatorie ad esaurimento, quelle che assicurano -prima o poi- una cattedra

I genitori appoggiano lo Sciopero delle maestre : Lo sciopero del prossimo 8 gennaio indetto contro la pronuncia della plenaria che esclude i diplomati magistrali dalle Gae provoca nell’opinione pubblica opinioni contrastanti. Non sono pochi i genitori che bollano questo sciopero come un ulteriore allungamento delle ferie. i docenti già privilegiati. Altri ancora lo vedono come un fastidio ed un intralcio alla propria […] L'articolo I genitori appoggiano lo sciopero delle maestre ...