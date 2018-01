Sciopero alle elementari e Infanzia

Sciopero negli asili e alle elementari anche in Fvg : 285 insegnanti interessati : Ritorno in classe problematico dopo le vacanze natalizie per gli alunni delle elementari e delle scuole per l'infanzia a causa dello Sciopero dei docenti contro la sentenza del Consiglio di Stato che ...

Scuola - Fedeli alle maestre in Sciopero : “E’ prematuro chiedere un concorso ad hoc : per chi - per cosa?” : “La maestre si sono preoccupate per la sentenza del Consiglio di Stato, quello che dico è che abbiamo immediatamente attivato e chiesto l’opinione dell’Avvocatura dello Stato perché quella sentenza non dice come va applicata. Io dico, legittimo protestare ma facciamo attenzione perché il ministero è impegnato nella continuità scolastica e perché appena l’avvocatura si pronuncerà io convoco il tavolo e troveremo le ...

Napoli - pochi disagi alle scuole primarie. A Fuorigrotta i bambini regolarmente in classe : “Sciopero? Giorno sbagliato” : “Non abbiamo registrato disagi, nonostante fosse uno sciopero nazionale qui le maestre non hanno scioperato” ha dichiarato una mamma all’entrata di una scuola materna del quartiere Fuorigrotta a Napoli. “Io ho due bambine che vanno in due scuole diverse e non ho avuto nessun tipo di problema” ci ha confermato un papà. “Secondo me è stato sbagliato anche il Giorno dello sciopero, nessuna insegnante avrebbe ...

Insegnanti in Sciopero. Lezioni a rischio al rientro dalle vacanze : Nel frattempo oltre ad Anief scioperano Cub , Cobas, Saese mentre i sindacati confederali chiedono una soluzione politica per difendere le richieste avanzate da 43.600 maestri, di cui cinquemila nel ...

Scuola - l'8 gennaio il rientro dalle vacanze natalizie sarà con Sciopero : Il ritorno ai banchi di Scuola, dopo la pausa natalizia, previsto per lunedì prossimo 8 gennaio, è ad alto rischio. Almeno, per quanto riguarda gli istituti del primo ciclo: infanzia e primaria. ...

Sciopero Treni Dicembre 2017/ Oggi stop del personale fino alle 17 : a rischio Trenitalia - Trenord e Italo : Sciopero Treni Dicembre 2017: Oggi stop del personale fino alle 17. A rischio Trenitalia, Trenord e Italo: le informazioni sull'agitazione proclamata dai sindacati(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 16:21:00 GMT)

Amazon chiude alle richieste dei lavoratori. Verso un nuovo Sciopero prima di Natale : Un incontro durato un paio d’ore nella sede della Confcommercio di Piacenza. Alla fine, però, fra Amazon e organizzazioni sindacali resta ancora un dialogo fra sordi. E la minaccia di un altro sciopero nel sito di Castel San Giovanni dopo quello dello scorso “Black Friday” prende pericolosamente quota...

Sciopero Ryanair : interesserà tutti i voli in partenza dalle basi italiane [DATA e INFO] : “Dopo aver esperito senza esito tutti i tentativi di dare avvio a un percorso negoziale formale per il riconoscimento dei propri diritti e per avere un contratto collettivo di lavoro nazionale il personale navigante di Ryanair aderente ad Anpac – si sottolinea in una nota – ha votato a larghissima maggioranza per la prima dichiarazione di Sciopero dalle 13 alle 17 del prossimo 15 dicembre“. Lo Sciopero “interesserà ...

Addetti alle pulizie in Sciopero da giorni all'Inrim - gli scienziati fanno una colletta : Portare avanti uno sciopero a oltranza è costoso. Se non si può contare su uno stipendio particolarmente sostanzioso e si decide di incrociare le braccia per uno, due, tre giorni, il rischio non poter ...

Sciopero dei taxi martedì 21 novembre : blocco fino alle 22 : Dopo il nulla di fatto nell'incontro di ieri al ministero dei trasporti, i sindacati di categoria hanno indetto per oggi, 21 novembre, uno Sciopero nazionale dei taxi. I tassisti incroceranno le braccia fino alle ore 22, mentre Roma sarà lo scenario della manifestazione, con un presidio autorizzato dalle 10,30 alle 18 a Porta Pia, a cui parteciperanno delegazioni da tutte le ragioni.Le ragioni della protesta sono riconducibili alla ...

Trieste - Sciopero dei taxi fino alle 22 : La cooperativa Radio taxi ha deciso infatti di aderire allo sciopero indetto a livello nazionale per la giornata di martedì 21 novembre

Taxi e NCC in Sciopero fino alle 22 : (Teleborsa) - Ha preso il via alle 8 di stamane 21 novembre, lo sciopero nazionale di Taxi e dei Noleggio con Conducente (NCC) che durerà fino alle 22.00. Alla protesta parteciperanno quasi tutte le ...

Sciopero nazionale dei taxi : servizio fermo fino alle 22 - : Ieri l'incontro al ministero dei Trasporti fra governo e sindacati si è concluso con un nulla di fatto. Sit-in autorizzato nella Capitale. I tassisti contro le misure dell'esecutivo: hanno aperto il ...

Sciopero nazionale dei taxi - auto ferme fino alle 22 : Non è servito l'incontro con il ministero dei Trasporti, i tassisti di fermeranno. Il viceministro delle infrastrutture Nencini ha ricordato tutti i passi che il governo intende compiere per regolare il mercato e ha definito "ingiustificato" lo Sciopero.