Sci alpino - Slalom Flachau 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : A Flacau, Austria, andrà in scena la sesta prova (in notturna) di Coppa del Mondo dello Slalom femminile. Mikaela Shiffrin ha la possibilità di allungare la sua striscia di vittorie in Coppa del Mondo: attualmente a quota 40 vittorie totali in Coppa, di cui 29 nello speciale. Cifre davvero spaventose. Frida Hansdotter, Petra Vlhova, Melanie Meillard e Wendy Holdener proveranno a impensierire l’americana ma, fatta eccezione per lo Slalom di Levi ...

Olimpiadi invernali 2018 - i 10 sicuri convocati nello Sci alpino : Bologna, 8 gennaio 2018 - Mezza nazionale azzurra che parteciperà alle imminenti Olimpiadi di PyeongChang è fatta. Di un massimo di 22 possibili convocati, l'Italia ne ha già decisi 10 a un mese dal ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2018 : tutte contro Mikaela Shiffrin nella night race : Dopo il weekend di Kranjska Gora dominato da Mikaela Shiffrin, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte subito da Flachau, dove domani è in programma uno Slalom. Una night race che avrà ovviamente l’americana come grande favorita, ma la nativa di Vail non vince sulle nevi austriache addirittura dal 2014. Una vittoria permetterebbe a Shiffrin di ipotecare il suo primo posto nella coppa di Slalom e soprattutto le permetterebbe di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Confermate le gare di Cortina d’Ampezzo! Ok della FIS - due discese e un SuperG : Sono state Confermate le gare di Cortina d’Ampezzo valide per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La FIS ha dato l’ok definitivo, ispezione positiva sulle nevi venete che dal 19 al 21 gennaio ospiteranno una grande classica del Circo Bianco femminile. Si incomincerà il venerdì con il recupero della discesa libera cancellata in Val d’Isere, il sabato spazio ancora una discesa mentre il giorno seguente spazio a un SuperG. Le ...

Sci alpino - Arriva l'ok definitivo della Fis per le gare di Coppa del Mondo a Cortina : Semaforo verde per Cortina. Ok definitivo della Fis per le tre gare del 19, 20 e 21 gennaio La Federazione Internazionale dello Sci ha dato l'ok definitivo alle gare di Coppa del Mondo di sci alpino ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 – I convocati dell’Italia : Paris - Innerhofer e Fill per il colpaccio sulla Lauberhorn : Si avvicina uno dei weekend più attesi della stagione di sci alpino: dal 12 al 14 gennaio appuntamento sulla leggendaria Lauberhorn di Wengen, il Tempio della velocità. Sulle nevi svizzere si disputerà una delle grandi classiche del Circo Bianco, appuntamento imperdibile della Coppa del Mondo. L’Italia si presenterà con sei azzurri che da domani martedì 9 gennaio saranno impegnati nelle prove. Dominik Paris Christof Innerhofer Peter ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin e una suggestione pazzesca : 5 ori individuali a PyeongChang 2018? Sogno - non utopia… : Mikaela Shiffrin sta letteralmente riscrivendo la storia dello sci alpino, l’albo dei record è stravolto di continuo dal fenomeno statunitense che si sta comportando da autentica Cannibale del Circo Bianco, un fenomeno indiscusso che domina infliggendo distacchi abissali a tutte le rivali: nessuna è in grado di contrastarla, una Campionessa indiscussa e inarrivabile che a soli 22 anni ha già vinto addirittura 40 gare in Coppa del Mondo e ...

Sci alpino - cinque le azzurre impegnate nello slalom femminile notturno di Flachau : cinque azzurre nello slalom femminile di Flachau, ci sono Peterlini e la debuttante Insam Sono cinque le azzurre che martedì sera prenderanno parte allo slalom femminile in notturna di Flachau, in ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2018 – Le convocate dell’Italia : ci sono Costazza e Curtoni - debutta Vivien Insam : Martedì 9 gennaio si disputerà il classico Slalom femminile in notturna a Flachau (Austria), appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati e uno dei clou dell’intera stagione. Mikaela Shiffrin è naturalmente la grande favorita della vigilia, l’Italia proverà a difendersi con l’obiettivo di agguantare quantomeno una top ten con le cinque ragazze che saranno al via. Chiara Costazza Irene Curtoni Manuela ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : segnali incoraggianti dai gigantisti - Gross e Moelgg ancora giù dal podio : Non arrivano podi dal weekend svizzero di Adelboden 2018, ma per l’Italia ci sono tanti segnali incoraggianti di una stagione che, giunta ormai a metà, è a tutti gli effetti decollata, sebbene non ai livelli di quella – storica – precedente. Nel weekend svizzero di Coppa del Mondo di sci alpino, dove erano in programma un gigante e uno slalom, entrambi vinti da Marcel Hirscher, i risultati migliori sono arrivati proprio fra le ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bad Kleinkircheim 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Per quanto riguarda invece la due gare vere e proprie, esse saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport HD e sul satellite su Eurosport HD , mentre in streaming ci sarà la possibilità di assistere ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport HD e sul satellite su Eurosport HD , mentre in streaming ci sarà la possibilità di assistere alla tre giorni svizzera su Rai Play , Sky Go ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia prosegue la striscia dei podi. Bassino in crisi - solito copione dalle slalomiste : L’Italia torna da Kranjska Gora con l’ennesimo podio stagionale in gigante. Dopo Manuela Moelgg (tre volte terza) e Federica Brignone (vittoria a Lienz), questa volta è toccato a Sofia Goggia. La bergamasca è terza sul tracciato sloveno alle spalle di una formidabile Mikaela Shiffrin e di Tessa Worley. Un risultato importante per Goggia, che in questa prima parte di stagione in gigante aveva faticato, non riuscendo a trovare ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bad Kleinkircheim 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : In settimana prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’inizio del 2018 è stato finora contrassegnato dalla sola presenza di gare tecniche, come il City event di Oslo, il gigante di Kranjska Gora e gli slalom di Zagabria, Kranjska Gora e Flachau (quest’ultimo in programma martedì 9 gennaio): dalla prossima settimana, torneranno anche le gare veloci, a cominciare da quelle di Bad Kleinkircheim, in Austria. Sabato 13 e ...