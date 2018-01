Sci alpino | cinque le azzurre impegnate nello slalom femminile notturno di Flachau

Sci alpino - Slalom Flachau 2018 – Le convocate dell’Italia : ci sono Costazza e Curtoni - debutta Vivien Insam : Martedì 9 gennaio si disputerà il classico Slalom femminile in notturna a Flachau (Austria), appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati e uno dei clou dell’intera stagione. Mikaela Shiffrin è naturalmente la grande favorita della vigilia, l’Italia proverà a difendersi con l’obiettivo di agguantare quantomeno una top ten con le cinque ragazze che saranno al via. Chiara Costazza Irene Curtoni Manuela ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : segnali incoraggianti dai gigantisti - Gross e Moelgg ancora giù dal podio : Non arrivano podi dal weekend svizzero di Adelboden 2018, ma per l’Italia ci sono tanti segnali incoraggianti di una stagione che, giunta ormai a metà, è a tutti gli effetti decollata, sebbene non ai livelli di quella – storica – precedente. Nel weekend svizzero di Coppa del Mondo di sci alpino, dove erano in programma un gigante e uno slalom, entrambi vinti da Marcel Hirscher, i risultati migliori sono arrivati proprio fra le ...

Per quanto riguarda invece la due gare vere e proprie, esse saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport HD e sul satellite su Eurosport HD

Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport HD e sul satellite su Eurosport HD

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia prosegue la striscia dei podi. Bassino in crisi - solito copione dalle slalomiste : L’Italia torna da Kranjska Gora con l’ennesimo podio stagionale in gigante. Dopo Manuela Moelgg (tre volte terza) e Federica Brignone (vittoria a Lienz), questa volta è toccato a Sofia Goggia. La bergamasca è terza sul tracciato sloveno alle spalle di una formidabile Mikaela Shiffrin e di Tessa Worley. Un risultato importante per Goggia, che in questa prima parte di stagione in gigante aveva faticato, non riuscendo a trovare ...

In settimana prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'inizio del 2018 è stato finora contrassegnato dalla sola presenza di gare tecniche, come il City event di Oslo, il gigante di Kranjska Gora e gli slalom di Zagabria, Kranjska Gora e Flachau (quest'ultimo in programma martedì 9 gennaio): dalla prossima settimana, torneranno anche le gare veloci, a cominciare da quelle di Bad Kleinkircheim, in Austria.

Weekend misto nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018. Il prossimo fine settimana si gareggerà a Wengen, in Svizzera, con gare sia veloci che tecniche. Torneranno, dunque, i norvegesi Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud, fino a qui i principali protagonisti della velocità, chiamati a rimontare il divario in classifica da Marcel Hirscher, ovviamente grande favorito per lo slalom. Ci sarà una nuova possibilità di medaglia anche per

È già tempo di pensare alla prossima gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. In questo inizio di 2018, dopo il city event di Oslo e gli Slalom di Zagabria e Kranjska Gora, sarà nuovamente il turno delle Slalomiste, che martedì 9 gennaio saranno impegnate nella sfida fra i pali stretti a Flachau, in Austria. La gara, come al solito articolata in due manche, sarà organizzata in serata

Sci alpino - Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher : i Cannibali del Circo Bianco. Magiche doppiette - l’Italia si fa sentire verso le Olimpiadi : Lo sci alpino ha due padroni incontrastati: Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher, due dominatori assoluti che stanno vincendo in lungo e in largo, lasciando soltanto le briciole agli avversari in una Coppa del Mondo che è già ampiamente indirizzata quando siamo soltanto a inizio gennaio. A un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, le due stelle del Circo Bianco stanno regalando delle autentiche magie agli appassionati e il weekend ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo lo slalom di Adelboden. Marcel Hirscher sempre più primo : È sempre più Marcel Hirscher il leader della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaco ha ottenuto la sua settima vittoria in stagione nello slalom di Adelboden, portando il suo bottino a 874 punti. Alle sue spalle c’è sempre il norvegese Henrik Kristoffersen, a quota 720. I due stanno allungando in maniera netta sul resto della concorrenza e al terzo posto il francese Alexis Pinturault è lontano, a 547 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : le pagelle. Shiffrin e Hirscher dominio infinito. Estelle Alphand talento in continua crescita : Le pagelle della giornata dopo gli slalom di Kranjska Gora e Adelboden. Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher 10: non ci sono ormai più aggettivi per descrivere due campioni che ad ogni gare scrivono una nuova pagina della storia della Coppa del Mondo di sci. L’americana sta distruggendo tutte le avversarie, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie (oggi la quarta era ad oltre due secondi), mentre l’austriaco continua ad ...

Sci alpino - Stefano Gross : “Non scio come in allenamento - mi sveglierò”. Moelgg : “Ho voluto strafare” : L’Italia si è difesa nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Il miglior risultato è stato ottenuto da Stefano Gross che ha concluso in sesta posizione, gli altri azzurri hanno chiuso nelle retrovie. Queste le dichiarazioni rilasciate dagli italiani alla Fisi: Stefano Gross: “Non sono ancora riuscito a sciare come scio in allenamento. Forse a forza di prenderle mi sveglierò. Le condizioni non ...