: Savona. Rogo deposito rifiuti domato - NotizieIN : Savona. Rogo deposito rifiuti domato - CybFeed : #BreakingNews Savona. Rogo deposito rifiuti domato - Laprimapagina : #Savona #CairoMontenotte. Rogo alla Fg Riciclaggi: scuole chiuse a #Bragno, #Cosseria, #Ferrania e #SanGiuseppe. Cl… - CybFeed : #BreakingNews Rogo Savona, scuole chiuse in 4 comuni - NotizieIN : Rogo Savona, scuole chiuse in 4 comuni -

E' stato circoscritto l'incendio nei capannoni della Fg riciclaggi di Cairo Montenotte (). I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e stanno procedendo allo smassamento dei materiali bruciati e ad allontanare tutti i materiali infiammabili dal luogo del. I tecnici Arpal sono al lavoro per valutare l'impatto ambientale, ma al momento non sono ancora noti i risultati. I sindaci di tutti i comuni del comprensorio hanno diramato avvisi di non avvicinarsi alla zona e di evitare l'esposizione ai fumi.(Di lunedì 8 gennaio 2018)