Sanremo | 41enne muore per complicanze morbillo La Asl | “Nessun allarmismo | non c’è

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Un uomo di 41 anni è morto sabato 6 gennaio aper. Alessandro Grosso era ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale dida venerdì 5 gennaio ma era stato trasferito in Rianimazione per un peggioramento delle condizioni generali. Il decesso sarebbe dovuto apolmonari o cardiache dell’infezione dao da eventuale sovrainfezione virale. L’uomo era arrivato in ospedale con gravi problemi respiratori e una saturazione di ossigeno molto bassa. L’Asl 1 di Imperia ha richiesto il riscontro diagnostico per confermare le cause del decesso. “All’inizio della prossima settimana effettueremo un riscontro diagnostico – spiega la dottoressa Laura Garibotti, della direzione medica dell’ospedale di– per accertare con sicurezza le cause, ma la mortalità per infezione da virus delè, comunque, ...