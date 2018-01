Salvini chiede un rimedio per il raffreddore | Nina Moric risponde così ed è boom di

Salvini chiede rimedio per la febbre E Nina Moric gli consiglia l'arsenico : Nina Moric (nella foto) via twitter augura a Matteo Salvini il suicidio e scoppia la polemica. Tutto è partito da un tweet del leader della Lega che, nonostante il vertice di Arcore assieme a Berlusconi e Giorgia Meloni, chiede consiglio agli internauti: «febbre e raffreddore. Oltre alla Tachipirina avete altri consigli?». Una delle prime a rispondere è proprio la showgirl nativa di Zagabria: «Dicono che ...

La Annunziata chiede a Di Maio un confronto Tv con Salvini : il grillino abbandona lo studio : "Io vi saluto, lascio la parola all'altro ospite. Arrivederci". Di Maio dice no alla proposta del duello tv con Salvini. Lucia Annunziata approfitta della momentanea compresenza sugli schermi del ...

Pensioni 2017 - Salvini chiede chiarezza a Berlusconi : con me o con la Fornero? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni al 15 dicembre 2017 arrivano da Matteo Salvini che chiama in causa Silvio Berlusconi per comprendere le sue intenzioni circa la famigerata legge Fornero. Il tema previdenziale [Video] e soprattutto lo smantellare la Riforma targata Elsa Fornero rientra tra le priorita' del leader della Lega, che in vista delle prossime elezioni vuole vederci chiaro circa la posizione del suo potenziale alleato Silvio ...

Matteo Salvini chiede l'election day : "Il 4 marzo si voti anche per le Regionali" : "Votare il 4 marzo? Ci va benissimo: prima si vota, meglio è". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato così l'ipotesi di convocazione delle elezioni Politiche il 4 marzo, pubblicata su alcuni quotidiani nazionali. Contattato dalle agenzie di stampa, Salvini ha aggiunto di essere però anche "favorevole all'election day: bisogna votare lo stesso giorno anche per le Regionali, non farlo sarebbe uno spreco di ...

"Votare Grasso - significa fare un favore a Salvini e Berlusconi. Martedì chiederemo la calendarizzazione del biotestamento" : "La sinistra è una cosa più grande di una sola persona e perciò se in un collegio votare per la cosa rossa, per la sinistra radicale, significa fare un favore a Salvini o Berlusconi, penso che un elettore di sinistra farà fatica, sapendo che fa vincere loro". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a "Che tempo che fa"."Noi siamo rispettosi di ciò che avviene alla nostra sinistra, certo ci dispiace. E' ...

Biotestamento - Salvini : non chiederei a nessuno staccarmi spina : Roma, 30 nov. (askanews) 'Non chiederei a nessuno di togliermi la vita e di staccare la spina'. Così ha risposto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista al direttore di Radionorba ...