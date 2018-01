Salvini attacca Fazio | Ci ricorderemo di lui e della sua correttezza

Salvini attacca il "Pandoro d'insetti" - ma non si ricorda che l'ideatore è della Lega : Il 'Pandoro di insetti' diventa un caso politico. Il dolce fatto con gli ingredienti classici come burro, uova, latte e farina, a...

Matteo Salvini attacca Forza Italia : "Non mi siedo al tavolo con chi protegge gli stupratori" : "Stiamo ricevendo centinaia di telefonate, messaggi, mail di donne e uomini arrabbiati e delusi per l'incredibile scelta di Fi di proteggere stupratori e assassini. Per quanto ci riguarda, sospendiamo le nostre previste partecipazioni a tavoli e incontri con Fi e Berlusconi finché non ci sarà un chiarimento ufficiale". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo il voto contrario di Fi in commissione giustizia al Senato ...

Pensioni - Di Battista attacca Salvini : non è credibile - le novità M5s Video : Il tema della riforma #Pensioni continua ad agitare lo scontro politico mentre prosegue l'esame della legge di Bilancio e a pochi mesi dalle elezioni politiche del 2018, dunque in piena campagna elettorale. Da Insieme per l'Italia arriva la replica al leader della Lega #Matteo Salvini che ieri a Roma, da palco della manifestazione leghista contro lo Ius soli, è tornato ad attaccare duramente non solo la riforma Pensioni varata nel 2011 dal ...

Renzi contrattacca : 'Salvini candidato nel mio stesso collegio? Grazie - così si chiarirà meglio la differenza fra gli schieramenti' : 'Matteo Salvini ha deciso che si candiderà nel collegio dove mi candiderò io. Grazie! Considero questa scelta utile per chiarire come il nostro centrosinistra e il loro centrodestra hanno due visioni ...

In 10mila al corteo antifascista di Como. Renzi : “Bellissimo” - Salvini lo attacca Immagini : «E questo è il fiore», la manifestazione promossa dopo l’irruzione di un gruppo di skinhead alla riunione dell’associazione «Como Senza Frontiere». Alla marci anche tanti ministri del governo. La leader della Cgil, Camusso: «Episodi di squadrismo fascista»

la marcia antifascista di como con renzi - boldrini - cgil (ma senza il m5s)-Salvini attacca - Politica : Da corriere.it In migliaia si sono radunati sul lungolago di como per partecipare alla manifestazione antifascista organizzata dal Pd, 'E questo è il fiore', promossa dopo l'irruzione di un gruppo di ...

M5S alla conquista del profondo nord - Di Maio attacca Salvini : 'Lui - incoerente' : Il Movimento 5 stelle lancia l'Opa sui voti del centrodestra. Emblematico il pellegrinaggio al nord del candidato premier Luigi Di Maio che è tornato in Lombardia dove non attacca il governatore ...

Banche - Renzi : «Il problema non era Pd» Salvini lo attacca : ridicolo|Tutti i raggiri : Il segretario dem in radio: «Non c’era alcun pasticcio. Su Bankitalia nessuna polemica, siamo stanchi di prendere fango. La vicenda Boschi è stato un gigantesco alibi»

Como - per Salvini le irruzioni fasciste sono ‘ragazzate’. E attacca Maroni : “Dice che è violenza? Faccia il suo mestiere” : “Il problema vero non sono i quattro ragazzi che hanno fatto irruzione, ma un’immigrazione fuori controllo, voluta da qualcuno, organizzata e alimentata da una certa sinistra che fa favori ai poteri forti e cerca lo scontro sociale”. Matteo Salvini torna sui suoi passi dopo aver detto prima che “la colpa di Matteo Renzi, non di presunti fascisti” e poi preso le distanze dai militanti del Veneto Fronte Skinhead, autori ...