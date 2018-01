Salute | un bel sorriso è associato a una maggiore sicurezza in sé stessi

Salute - OMS : debellare la tubercolosi dal mondo entro il 2030 con interventi urgenti : Un grande impegno per 75 Ministri della Salute , riuniti a Mosca per la prima Conferenza globale ministeriale dell’Organizzazione mondiale della sanità: debellare la tubercolosi dal mondo entro il 2030 con interventi urgenti . La dichiarazione di Mosca contiene la promessa ad aumentare gli interventi multisettoriali e tracciare i progressi. Grazie agli sforzi globali si stima che dal 2000 siano state salvate 53 milioni di vite, riducendo il ...

Salute : le future mamme non rinunciano alla bellezza - tra “coccole” naturali e yoga : Le future mamme non rinunciano alla bellezza nemmeno nei 9 mesi di attesa: sempre più i prodotti naturali, biologici e delicati dedicati alle donne che attraversano questo momento speciale. “Abbiamo studiato trattamenti per questo particolare momento della vita delle donne in cui c’è bisogno di coccole, ma anche di un’accurata scelta di prodotti che siano delicati e biologici“, dichiara Laura Perrotta, Spa manager della ...