Salute | meningite nel Messinese | 17enne in ospedale esce dal coma

Salute : giovane donna ricoverata a Cagliari per sospetta meningite : Una studentessa Cagliaritana e’ ricoverata dal 22 dicembre scorso all’ospedale Santissima Trinita’ per sospetta meningite. Quando e’ arrivata al pronto soccorso la giovane accusava febbre, vomito e mal di testa. E’ subito ricoverata nel reparto Infettivi e poco dopo trasferita in Rianimazione, dove si trova attualmente, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La Assl ha subito avviato la profilassi ...