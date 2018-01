Rugby | i migliori italiani della 13ma giornata del Pro14 Federico Ruzza brilla nel

Rugby - Guinnes Pro 14 2017-2018 : i migliori italiani della decima giornata. Vola la mediana delle Zebre : decima giornata per il Guinnes Pro 14 di Rugby : dopo i Test Match con le nazionali di novembre tornano al completo i club impegnati a livello continentale. Una vittoria e una sconfitta il bilancio per le italiane: a Parma le Zebre si impongono sul Connacht con un super finale di partita, possono poco invece i giocatori della Benetton Treviso con un Leinster scatenato. Andiamo a vedere i migliori azzurri di giornata. Carlo Canna: perfetto con la ...

Rugby - i migliori italiani dell’ottava giornata del Pro14. 100 caps con le Zebre per De Marchi : Nella scialba ottava giornata del Pro14 di Rugby, che ha portato in dote due sconfitte per le franchigie italiane, con gli atleti del Bel Paese delle squadre estere impiegati col contagocce, non è stato semplice individuare i cinque migliori azzurri del fine settimana internazionale della palla ovale. Andiamo a vedere chi sono. Andrea De Marchi (Zebre): nella sera in cui le Zebre forse giocano il peggior incontro di questo Pro14, va segnalato il ...