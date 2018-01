Romanzo famigliare stasera in tv su RaiUno | le anticipazioni della prima puntata

Romanzo famigliare : cast e anticipazioni prima puntata 8 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare è la nuova fiction di Rai 1 composta da sei puntate ognuna con due episodi, in partenza in prima serata lunedì 8 gennaio 2018. Per la regia di Francesca Archibugi, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Protagonisti della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, ...