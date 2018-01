Romanzo famigliare quante puntate sono e quando finisce | tutte le curiosità sulla nuova

Guido Caprino in Romanzo famigliare è Agostino Pagnotta - tra famiglia e mare sulla Amerigo Vespucci (foto e video) : Tra i protagonisti della nuova fiction di Rai1 diretta da Francesca Archibugi, Guido Caprino in Romanzo famigliare interpreta il Tenente di Vascello della Marina Militare Agostino Pagnotta: l'attore siciliano veste i panni di un uomo del mare, di umili origini, ligio al dovere e spesso assente da casa perché in missione, ma anche padre e marito affettuoso. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo famigliare, LA SERIE DI RAI1 CON VITTORIA PUCCINI E Guido ...

Vittoria Puccini in Romanzo famigliare è Emma Liegi - madre amica e figlia ribelle (foto e video) : Protagonista della nuova serie tv di Rai1 in onda da lunedì 8 gennaio in prima serata, Vittoria Puccini in Romanzo Famigliare interpreta Emma Liegi, donna complessa dall'animo travagliato. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI RAI1 CON Vittoria Puccini E GUIDO CAPRINO figlia di una delle famiglie di origine ebraica più in vista di Livorno, è un'antieroina viziata e cresciuta senza assumersi le responsabilità che avrebbe dovuto ...

Romanzo famigliare : anticipazioni seconda puntata 9 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare torna con la seconda puntata su Rai 1 martedì 9 gennaio 2018. Per la regia di Francesca Archibugi, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Protagonisti della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Leggi anche trama e anticipazioni di tutte le ...

Cast e personaggi di Romanzo famigliare : con Guido Caprino - Vittoria Puccini e Giancarlo Giannini la storia dei Liegi : Un Cast corale per interpretare i personaggi di Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Rai1 diretta da Francesca Archibugi: il family drama di Rai Fiction con Guido Caprino, Vittoria Puccini, la giovane Fotinì Peluso e la partecipazione di Giancarlo Giannini debutta lunedì 8 e martedì 9 gennaio con le prime due puntate. Ad animare questo feuilleton moderno ambientato a Livorno, con l'Accademia Navale sullo sfondo, c'è un ricco Cast di volti ...

Romanzo famigliare - la prima puntata della nuova fiction Rai con Vittoria Puccini e Giancarlo Giannini : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Romanzo Famigliare: la fiction Un family drama animato da uno sguardo pieno di verità emotiva. Un ...

Al via Romanzo famigliare su Rai1 - anticipazioni prima puntata di lunedì 8 gennaio : madri - figlie e gravidanze inattese : Debutta lunedì 8 gennaio Romanzo Famigliare su Rai1, il grande affresco familiare contemporaneo diretto da Francesca Archibugi: per la prima volta alla regia per un progetto di una miniserie tv, la regista ha voluto mettere in scena un racconto di ampio respiro ambientato in una Livorno che vive intorno ai suoi prestigiosi cantieri navali. Romanzo Famigliare SU Rai1: LA PRESENTAZIONE IN CONFERENZA STAMPA Dodici episodi per sei serate, Romanzo ...

Romanzo famigliare : dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Romanzo Famigliare è la nuova fiction targata Rai 1 con protagonista Vittoria Puccini. La prima stagione inedita, composta da sei puntate ognuna composta da due episodi, debutta in prima serata lunedì 8 gennaio 2018 con il primo appuntamento. Per la regia di Francesca Archibugi, la serie è co-prodotta da Rai Fiction e Wildsid. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Leggi anche trama e anticipazioni di tutte le ...

Romanzo famigliare - la replica in streaming - Super Guida TV : Come rivedere la fiction in streaming Non vogliamo fornirvi ulteriori dettagli sulla trama e su come andrà a finire. Soprattutto perchè, se siete entrati in questo articolo, non avete visto una o più ...

“Romanzo Famigliare” – Prima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Romanzo Famigliare è la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate e al via da questa sera. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Prima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Trama e ...