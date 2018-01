Romanzo famigliare quante puntate sono e quando finisce | tutte le curiosità sulla nuova

: Ascolti Tv, analisi 8 gennaio: Zalone record, ok Puccini e Giannini, super Gruber con Renzi - emabrue : Ascolti Tv, analisi 8 gennaio: Zalone record, ok Puccini e Giannini, super Gruber con Renzi - giallorossa84 : RT @ItalianNavy: Romanzo Famigliare: la #MarinaMilitare apre le porte alla fiction. #GuidoCaprino è Agostino Pagnotta che interpreta il ruo… - POPCORNTVit : Romanzo famigliare: le anticipazioni della seconda puntata del 9 gennaio - GSpettacolo : #RomanzoFamigliare, successo per la di @RaiUno - parkermaccaroni : RT @ItalianNavy: Romanzo Famigliare: la #MarinaMilitare apre le porte alla fiction. #GuidoCaprino è Agostino Pagnotta che interpreta il ruo… -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Volete sapere tutto suinizia e? Abbiamolefiction di Rai Uno, che come molte altre serie TV degli ultimi anni, in onda sui canali Rai, non sarà lunghissima.è una coproduzione Rai Fiction e Wildside e dal nome potrete immaginare facilmente di cosa trattera: storie di donne, di madri, di famiglie con più o meno problemi e più o meno complicate di altre. La prima puntata è prevista per lunedì 8 gennaio 2018, maraddoppierà subito l'appuntamento settimanale: la seconda puntata, infatti, andrà in onda già martedì 9. Forse per far sì che finisca in tempo per il Festival di Sanremo?finirà, allora, la fiction? Pensiamo che l'ultima puntata potrebbe andare in onda il 5 o il 6 febbraio, esattamente una settimana prima della sospensione della ...