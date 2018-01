Roma | Strootman in partenza Ecco i possibili sostituti

Calciomercato Roma - occhio alle bufale su Strootman : ma quale cessione? Ecco come stanno le cose : La Roma sta attraversando un periodo davvero complicato. La sconfitta rimediata con l’Atalanta ha confermato che i giallorossi hanno perso la brillantezza e l’entusiasmo di inizio stagione. Tra i tifosi comincia a serpeggiare il malumore e alcuni chiedono già la testa di Eusebio Di Francesco. Ieri dopo la sfida con gli orobici, Kevin Strootman è stato uno dei pochi a metterci la faccia rilasciando dichiarazioni forti ai microfoni di ...

Roma - Strootman : 'Dopo la qualificazione in Champions abbiamo mollato' : Giallorossi ko e fischiati (Video e gol) Roma-Atalanta diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match da pc e smartphone Roma-Atalanta, Di Francesco : 'Nainggolan non convocato, certi ...

Video/ Roma Atalanta (1-2) : Strootman infuriato. Highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata) : Video Roma Atalanta (1-2): Highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Le immagini del big-match all'Olimpico: Cornelius e De Roon firmano il colpaccio (6 gennaio 2018)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 13:12:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News : Strootman polemico e i suoi agenti si guardano intorno (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: Kevin Strootman "sbotta" nel post partita e si parla di un possibile addio verso l'estero nella prossima stagione.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:36:00 GMT)

Roma - Strootman : 'Dobbiamo vergognarci'. E chiede di andare via : Non usa mezzi termini Kevin Strootman per descrivere la sconfitta interna della Roma contro l'Atalanta: 'Nel primo tempo è stata una vergogna giocare in casa - riporta Il Corriere dello Sport - Manca forse la lucidità per prendersi la responsabilità, non è una questione fisica o tattica. Io so che ho giocato male. Mi prendo le mie responsabilità, così non aiuto nessuno'. Mea culpa, ...

Roma - scoppia il caso Strootman : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore non è contento e ha dato mandato al suo entourage di trovargli una sistemazione all'estero, anche se il club giallorosso non è ...

Roma - Strootman durissimo dopo la sconfitta : “vergognosi” : La Roma è caduta all’Olimpico contro l’Atalanta di Gasperini, una squadra eccellente che è riuscita a metter sotto i giallorossi sotto il profilo del gioco. Nel post gara Kevin Strootman ha parlato di quanto accaduto oggi in maniera molto dura: “Il primo tempo che abbiamo disputato è un’autentica vergogna, non possiamo giocare così, soprattutto in casa. Era come giocare in undici contro tredici o quattordici, arrivavamo ...

Roma - Strootman : 'Nainggolan sa di aver sbagliato - ma ha chiesto scusa' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma -Atalanta, Kevin Strootman ha parlato a Premium Sport : 'Dopo qualche partita così sarà importante vincere, perché ora manca un po' di fiducia e può peggiorare se non prendiamo punti. Sarà difficile, ma dobbiamo dare tutto. Nainggolan? Ne parla il ...

Roma - Strootman l'anno della riscossa in giallorosso : AAA cercasi Strootman. Il 'disperatamente' lo lasciamo al titolo del felice film degli anni '80 che vedeva protagonista la cantante Madonna, nelle vesti di Susan, alla ricerca del proprio passato. Che ...

Calciomercato Roma/ News - Strootman ora non è più incedibile (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Kevin Strootman non è più incedibile, Lorenzo Pellegrini gli sta togliendo la maglia da titolare.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 03:29:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Strootman non rende : via già a gennaio? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Strootman potrebbe essere ceduto già a gennaio, per assicurarsi un nuovo centrocampista e un esterno d'attacco(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:22:00 GMT)

CALCIOMERCATO Roma/ News - la Juventus ripiomba su Strootman (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie sul mondo giallorosso: i rimpianti del club capitolino su alcune cessioni aumentano dopo che ieri sera sono stati decisivi Pjanic, Benatia e Szczesny.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:27:00 GMT)

Juventus pronta a un altro colpo in casa Roma. I bianconeri potrebbero pagare la clausola di Strootman : Juventus-Roma sembrerebbe non essere terminata dopo il triplice fischio dell'arbitro. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' infatti il club bianconero infatti sarebbe pronto a fare nuovamente male al tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco . Stavolta però a colpire non sarebbe Mehdi Benatia ma i dirigenti di Madama.

Roma - individuale per Strootman - terapie per Defrel e Karsdorp : Roma - La Roma è tornata in campo per proseguire la preparazione in vista della sfida di campionato contro il Cagliari, in programma sabato prossimo allo stadio Olimpico. La seduta odierna è iniziata ...