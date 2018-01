Roma | Sgarbi | Spelacchio è lo specchio di Raggi | ragazza grama

Sicilia - Sgarbi : “Assente in giunta? Polemica giornalistica”. Poi strizza l’occhio a Roma : “Se vince il centrodestra farò il ministro” : “Assenza in giunta? I giornali hanno inventato delle storie, io sono andato diligentemente a fare tutto. Polemica tutta giornalistica. Cercherò di essere più presente possibile e di fare più cose possibili ma ho una struttura di vita piuttosto complicata. Ora pensa a Roma? Per forza, il movimento era stato fatto non per la Sicilia ma per l’Italia. Abbiamo avuto il placet sia di Berlusconi, sia di Salvini, area di governo a questo ...

Roma - da stasera Vittorio Sgarbi è al Teatro Vittoria con Elio Grifò : Uno spettacolo “sveglio”, “veloce” nel quale l’arte viene vista da due punti di vista differenti, quello piu misterioso di crifò, e quello piu artistico di Sgarbi. L’Arte, la Cultura e il Pensiero sono le vere droghe dell’uomo, quelle sostanze stupefacenti…Continua a leggere →

'Matrix' - Sgarbi presenta Luciano Ventrone - Ad Amelia 30 dipinti dell'artista Romano : In questo caso, la matrice rappresenta una sorta di realtà simulata dagli atomi che organizzano ogni cosa intorno a noi, nel mondo fisico o in natura. I soggetti rappresentati dall'artista, come le ...