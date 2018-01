Roma | il vero flop si chiama Monchi

Roma - Di Francesco : 'La squadra non mi è piaciuta per niente. Nainggolan? Scelta doverosa - ecco quando torna' : Eusebio Di Francesco , tecnico della Roma , parla a Premium Sport dopo il ko contro l'Atalanta: 'I primi dieci minuti li abbiamo fatti bene, ma dopo il vantaggio dell'Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perché i ...

Milan - finalmente Bonucci Il Napoli scardina il Verona L’Atalanta mette sotto la Roma : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

Juventus : Szczesny ha salvato davvero il risultato contro la Roma? : Uno degli episodi più importanti di Juventus-Roma, big match valevole per la giornata numero 18 di campionato, andato in scena sabato scorso, è stato sicuramente la parata si Szczesny (portiere numero due tra le fila bianconere), sul tiro ravvicinato di Schick, che avrebbe potuto regalare il pari ai giallorossi, se solo avesse centrato il bersaglio. Complici anche le critiche che stanno colpendo l’attaccante della Roma di cui si parla ...

Alla Juve il vero Pjanic : è l'erede di Pirlo e la Roma non l'aveva capito : I dubbi, nel calcio come nella vita, sono legittimi e infatti, sono state scritte commedie teatrali su questo modo di allineare la mente alle cose del mondo, ma una certa lungimiranza di vedute anche ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e le incognite australiane. L’ascesa di Romanchuk mette davvero paura : La Royal Arena è stata teatro di tanti trionfi per l‘ItalNuoto agli Europei 2017 di vasca corta a Copenhagen (Danimarca). 5 ori, 7 argenti e 5 bronzi non sono certo pochi e la valutazione complessiva del gruppo che ha preso parte alla rassegna continentale non può che essere positiva. Tuttavia, nella piscina danese Gregorio Paltrineri ha dovuto subire lo smacco della sconfitta nei suoi 1500 stile libero, per mano ...

Spelacchio - cosa è vero e cosa è falso sull'albero di Natale di Roma : Roma, 19 dicembre 2017 - E' una storia con tante sfaccettature quella di Spelacchio , l'ormai noto albero di Natale di Roma vestito a festa in piazza Venezia e ormai decaduto, morto, stecchito, sotto ...

Il vero problema dell’albero di Natale di Roma non è che è spelacchiato : O meglio, anche quello, certo: ma la vera storia riguarda quanto è costato e come è stato appaltato dal comune The post Il vero problema dell’albero di Natale di Roma non è che è spelacchiato appeared first on Il Post.

Rifiuti Romani in Abruzzo - Mazzocca fa doverose precisazioni : L'Aquila - «L’Abruzzo ha deliberato il rinnovo anche per il 2018 dell’accordo già in atto con il Lazio per il trattamento di Rifiuti urbani nell’impianto (non in 'discarica') ACIAM Spa di Aielli (AQ) per un quantitativo massimo di 180 tonnellate/giorno e cmq non oltre le complessive 40.150 tonnellate/anno». È quanto dichiara, in riferimento ad alcuni articoli di stampa pubblicati nella giornata odierna, il ...

Coppa Italia - Milan-Verona 3-0 : Suso - Romagnoli e Cutrone in gol - ora l'Inter : Tutto facile per il Milan, che negli ottavi di finale di Coppa Italia elimina il Verona battendolo 3-0 a San Siro e si guadagna i quarti, dove affronterà l'Inter mercoledì 27 dicembre. Gigio ...

Coppa Italia - Milan-Hellas Verona 3-0 : in gol Suso - Romagnoli e Cutrone : MILANO - Seconda gioia per il nuovo Milan di Gennaro Gattuso , che bissa il successo casalingo di campionato contro il Bologna superando l' Hells Verona per 3-0 e staccando così il pass per i quarti ...

