Roma | il 15 assemblea pubblica su regolamento impianti sportivi comunali

Roma - Raggi : in Assemblea debiti fuori bilancio da 3 mln di euro : Roma, 29 dic. (askanews) 'In questi ultimi giorni la Giunta Capitolina ha approvato 47 delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio, per un totale di circa 3 milioni di euro. Oggi stesso sono ...

2017 'pancia a terra' per assemblea regionale Emilia Romagna : Roma, 27 dic. (askanews) Trentasei tra mostre e iniziative: dal Giorno della Memoria a Cantiere 2 agosto passando per il Giorno del Ricordo, la partecipazione ad Arte Fiera, il Presepe Sfolgorante di ...

Roma Capitale - Assemblea verso approvazione Bilancio 2018-2020 : Roma, 22 dic. (askanews) L'Assemblea Capitolina ha approvato il prolungamento della seduta per l'esame del Bilancio 2018-2020 oltre il termine fissato delle 22.00. Si procederà così all'esaurimento ...

Emilia-Romagna - l'assemblea regionale approva il bilancio 2018 : Roma, 22 dic. (askanews) l'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato, con il sì di Partito democratico, Sinistra italiana e Misto-Movimento democratico progressista, contrari ...

Emilia-Romagna - assemblea approva bilancio preventivo per il 2018 : Bologna, 21 dic. (askanews) L'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato in aula il bilancio di previsione per il 2018, con proiezione pluriennale 2018-2020. Ha votato contro la manovra ...

Pd : chiesta assemblea capitolina straordinaria su Risorse per Roma : Roma, 13 dic. (askanews) 'Dal mese di maggio è scaduto il contratto di servizio di Risorse per Roma. Il Campidoglio dopo varie promesse cadute nel vuoto non ha ancora provveduto al rinnovo. L'...

Risorse per Roma. Gruppo (PD) : ”Chiesta convocazione straordinaria Assemblea Capitolina” : “Dal mese di maggio è scaduto il contratto di servizio di Risorse per Roma. Il Campidoglio dopo varie promesse cadute nel vuoto non ha ancora... L'articolo Risorse per Roma. Gruppo (PD):”Chiesta convocazione straordinaria Assemblea Capitolina” su Roma Daily News.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 dicembre : Primo giorno da leader di Pietro Grasso - l’Atlantico di Roma non riesce a contenere i tremila partecipanti all’assemblea della nuova lista : Sinistra Grasso osannato da 3mila Liberi e Uguali: “Il Pd mi ha offerto posti sicuri” L’esordio – Il presidente del Senato prende il timone della nuova lista: “Il nostro faro è l’articolo 3 della Carta”. La sala è strapiena, Bersani e i “grandi vecchi” defilati di Tommaso Rodano Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ri-ferendum. “Referendum, un anno dopo: il No ancora più forte. Oggi i contrari prevarrebbero nettamente, ...

Roma - giovedì arriva in Assemblea capitolina variazione di bilancio : Roma, 28 nov. (askanews) Arriverà giovedì 30 novembre all'attenzione dell'Assemblea capitolina la variazione di bilancio che va approvata per legge entro il 30 novembre stesso e consentire così la ...

Diritti e libertà : servono parole di donne. Contributo presentato all'Assemblea provinciale di Roma : Vogliamo lasciarci alle spalle le illusioni, le ambivalenze sulla globalizzazione, le contiguità con il pensiero neoliberale, un tempo in cui la politica ha ceduto il passo all'economia e la ...

Roma - M5S boccia in Assemblea mozione Fdi su cambio sede Tritone : Roma, 21 nov. (askanews) Con 26 voti d'astensione il M5S capitolino ha respinto la mozione di Fdi nella seduta d'Assemblea odierna nella quale si prevedeva l'impegno per la sindaca di Roma, Virginia ...

Sinistra dal basso - "Je so pazzo" organizza a Roma l'assemblea di quelli che non si rassegnano al "No" di Montanari e Falcone. Intanto si ... : "Abbiamo deciso di convocarla noi l'assemblea che doveva tenersi sabato a Roma". E' uno dei passaggi del video dei ragazzi di "Je so pazzo". E in poche ore quello che era il retropensiero diffuso nel ...

Contro la mafia assemblea di tutto il litorale sud Romano con la presidente Bindi : Ora basta! Gli esponenti delle organizzazioni mafiose imperversano in tutto il litorale sud di Roma: da Ostia, passando per Anzio, Aprilia, Latina, fino ai confini con la Campania, stanno determinando un Controllo totale del territorio, sottomettendo cittadini e amministratori pubblici ai loro criminali obiettivi. Fermiamoli!Numerose sono le iniziative che ho intrapreso con Sinistra Italiana in questi anni, oltre che la condanna dei sistematici ...

Assemblea Acer - Rebecchini : Roma non è un Romanzo criminale : Roma, 9 nov. (askanews) 'La nostra città, però, non è un 'Romanzo criminale', anzi. Ma in che direzione guardare al futuro? Considerate la peculiarità istituzionale e la composizione attuale del ...