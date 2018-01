Roma che ti succede? Giallorossi in crisi! : Dopo il pari con il Sassuolo, la Roma incassa in casa un doppio colpo dai Bergamaschi e incappa in un nuovo passo falso. 5 punti nelle ultime 5 partite, la Roma d'inizio campionato sembra essersi smarrita. Anche la prestazione di ieri pomeriggio, ha fatto intravedere i grossi problemi emersi nelle ultime uscite dal punto di vista della costruzione di gioco dei Giallorossi. Poche idee, pochi spunti e sempre in ritardo sul pallone....Continua a ...

Supermarket Barcellona - non solo Deulofeu : in partenza anche Aleix Vidal - sfida Roma-Napoli : In casa Barcellona hanno appena accolto Coutinho, arrivato dal Liverool per 160 milioni di euro. I blaugrana sono inoltre in procinto di chiudere anche per Yerri Mina. Dopodichè il club catalano penserà a qualche cessione: in partenza oltre a Deulofeu, conteso da Inter e Napoli, figura anche Aleix Vidal che non rientra più nel progetto tecnico di Valverde. In Serie A ci sono Roma e Napoli che cercano un terzino. Inizialmente il club partenopeo ...

Roma rifiuti - Montanari : polemiche non interessano a cittadini : Roma, 7 gen. (askanews) 'A Roma il sistema di raccolta ha tenuto, pur di fronte all'impennata di produzione dei rifiuti del periodo natalizio. Siamo intervenuti riportando le situazioni di criticità ...

Calciomercato Milan/ News : Non solo Roma - anche Montella a caccia di Badelj (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: nel mirino a centrocampo c'è sempre Badelj, in scadenza con la Fiorentina, ma occhio a Roma e Siviglia.

Romagna lottatore - Farias che errore : 6 RAFAEL Dybala e Bernardeschi lo spaventano subito colpendo due legni, poi non è che debba impegnarsi granché. 7 Romagna Cresciuto nel settore giovanile juventino, non mostra alcuna remora: classe ...

Cultura e arte - a Roma una miniera che potrebbe essere sfruttata meglio : Già si sapeva da settembre, ma la conferma indubbiamente colpisce e impressiona: il Colosseo resta la grande star del nostro patrimonio storico-artistico nazionale. I critici parleranno di ...

Roma-Atalanta 1-2 pagelle - voti e highlights 20^ giornata : la Dea sbanca anche l’Olimpico (VIDEO) : Roma-Atalanta 1-2 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: la Dea sbanca anche l’Olimpico (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Atalanta – L’Atalanta dopo aver eliminato il Napoli dalla Coppa Italia compie l’ennesima impresa della sua stagione e va a vincere all’Olimpico contro la Roma, nel penultimo match della 20° ...

Ciclocross - Campionati Italiani 2018 : primo tricolore per Luca Braidot - che trionfa a Roma davanti al fratello Daniele : Una giornata perfetta per Luca Braidot, che domina il Campionato Italiano Ciclocross di Roma e conquista il primo tricolore della sua carriera. L’atleta dei Carabinieri precede il gemello Daniele al traguardo, mentre al terzo posto si piazza l’immancabile Marco Aurelio Fontana. La gara si apre con il campione uscente Gioele Bertolini che cerca subito di dettare legge e si mette al comando, ma poco dopo viene fermato da un problema meccanico, che ...

A Parigi la mostra che racconta la vita dei soldati (dall'Antica Roma a oggi) : Dans la peau d'un soldat allinea, al primo piano del Musée de l'Armée, venti manichini di combattenti vestiti con le fogge dell'epoca che rappresentano, accompagnati dal loro "hardwear": dal ...

Roma - identificato il piRomane che appiccò fuoco a distributore di benzina. Eccolo in azione : I Carabinieri della stazione di Albano Laziale hanno identificato l’uomo che, la mattina del 9 dicembre scorso, aveva cosparso di liquido infiammabile il manto stradale adiacente le colonnine di carburante del distributore Q8 di via Trilussa, ad Albano Laziale, dandogli fuoco, con grave pericolo per alcune auto che si accingevano a fare carburante. Si tratta di un 37enne del posto che è stato denunciato a piede libero. All’epoca ...

Calciomercato Roma / News - torna l'interesse per Badelj : c'è anche Montella (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il nome di Milan Badelj torna di attualità a Trigoria, forte concorrenza per il centrocampista croato (c'è anche il Siviglia)

Benedetta Follia - Verdone presenta la sua ultima fatica : “Roma? L’ho resa più bella di quello che è. C’è molto da fare” : “Poter tornare a lavorare con le donne, che poi sono sempre state al centro dei miei film più congeniali, era un’idea che mi intrigava molto: diciamo che è la mia condizione ideale, quella di essere messo in un angolo del ring ed essere menato. La donna è lo sparring partner perfetto per me: più contrasto c’è, più facilità ho di creare i tempi comici”. Carlo Verdone presenta ‘Benedetta Follia‘, sua nuova fatica da regista e ...

La polemica Umberto Bossi sorpreso con le mani sui soldi pubblici - l'epitaffio del leader che gridava Roma ladrona : Un epilogo così chi l'avrebbe mai immaginato. l'epitaffio dedicato dallo Stato ad Umberto Bossi, che con la sua Lega Nord ha contribuito (naturalmente con mani Pulite in testa) ad abbattere il Muro ...