I sindaci dei comuni dove è in corso il violento incendio ad alcuni depositi di rifiuti e dalla quale si innalza una nube nera,in via cautelativa, hanno disposto la chiusura delle scuole a Bragno, Cosseria, Ferrania e San Giuseppe di Cairo. Hanno poi raccomandato di evitare di esporre i bambini a fumi e polveri che potrebbero rivelarsi nocivi, anche se al momento non si ha alcuna certezza sulla loro potenziale tossicit, sulla quale si attende il responso dell'Arpal.(Di lunedì 8 gennaio 2018)

Altre notizie : Rogo Savona ...