Roberto Maroni | ' Non mi candido in Lombardia per motivi personali'

Roberto Maroni - il dubbio della Lega su Silvio Berlusconi : gli ha promesso il ruolo da premier per spaccare il Carroccio? : Dal vertice di Arcore che ci ha consegnato un centrodestra unito (l'alleanza tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini , Giorgia Meloni e il Quarto polo), esce anche il caso Roberto Maroni : ormai è ...

Roberto Maroni deciderà probabilmente di non ricandidarsi alla presidenza della Lombardia : Ci sarà una conferenza stampa lunedì ma l'ipotesi è stata confermata ufficialmente dal centrodestra The post Roberto Maroni deciderà probabilmente di non ricandidarsi alla presidenza della Lombardia appeared first on Il Post.

Roberto Maroni verso la rinuncia al bis in Lombardia : 'Abbiamo un candidato comune' : Dal vertice di Arcore che ha sancito l'alleanza nel centrodestra tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni emergono anche voci che confermano le indiscrezioni di stampa circolate in ...

Centrodestra - Roberto Maroni a Roma e Maria Stella Gelmini candidata presidente in Lombardia : La voce ha iniziato a girare in quelli che il quotidiano La Stampa definisce 'ambienti accreditati' del Centrodestra poche ore prima del vertice di Arcore tra Berlusconi, Salvini e meloni: il ...

Domani a Brenna con Mattarella anche Roberto Maroni : Nella X Legislatura della Repubblica italiana per la VII Commissione (cultura, scienza e istruzione) è membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992 e per la Commissione speciale per le politiche ...

Roberto Maroni - governatore rinuncia a interrogatorio : processo slitta al 14 dicembre : rinuncia a rendere l’interrogatorio Roberto Maroni, tra gli imputati a Milano al processo con al centro le presunte pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex collaboratrici dell’epoca in cui era ministro dell’Interno, Mara Carluccio e Maria Grazia Paturzo. Lo ha anticipato il suo difensore, Domenico Aiello, a proposito dell’appuntamento giudiziario del governatore fissato per oggi nel primo pomeriggio, e ...