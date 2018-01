Rissa per strada per contendersi un appartamento

Morto dopo Rissa per parcheggio : PALERMO, 5 GEN - Un uomo di 60 anni, Vito D'Alcamo, è Morto a Ficarazzi nel Palermitano nel corso di una rissa per un parcheggio. L'uomo è stato trovato a terra tra via Pirandello e via Quasimodo. ...

Rissa per i pandori Bauli/ Video - assalto ai dolci in super offerta in un supermercato di Palermo : Rissa per i pandori Bauli: Palermo, in un supermercato Eurospin si scatena la calca per assicurarsi un dolce in super offerta. Ecco il Video delle telecamere di sorveglianza(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 18:25:00 GMT)

Perugia - Rissa in piazza Danti : aggredito dal branco finisce in ospedale Caos nel centro storico - all'arrivo dei carabinieri l'uomo era già ... : Perugia rissa in centro storico, la notte di Natale. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, ieri intorno alle 21.45 un uomo è stato aggredito da almeno otto persone in piazza Danti. Sul posto ...

ILVA. Borraccino : 'bene l'interesse diretto del premier Gentiloni per distendere il clima da Rissa che si è venuto a creare'. : ... che aveva parlato di "patto delle orecchiette" rischiava davvero di sottrarre serietà ad una vicenda che, invece, merita il massimo rispetto e il massimo impegno da parte della politica. Contiamo ...

A Bitonto la recita di Natale termina in Rissa per un posto in prima fila Video : Giornata di ordinaria follia a Bitonto, comune di 50 mila abitanti in provincia di Bari. In occasione della recita di #Natale presso la #Scuola Vito Felice Cassano, si è verificata una maxi rissa tra le mamme presenti all'interno dell'istituto, arrivate per assistere al saggio natalizio [Video] dei loro figli. A causare lo scontro tra le donne la volonta' di ciascuna di occupare i posti in prima fila, per avere una visuale migliore e non perdere ...

Migranti bloccano la statale per il permesso di soggiorno - quasi Rissa coi cittadini : Ieri pomeriggio un gruppo di Migranti ha bloccato il traffico sulla via Emilia, a sud di Milano, per sollecitare le autorità competenti a concedergli il permesso di soggiorno. La protesta si è svolta a Sordio in provincia di Lodi...

La Rissa per l'elemosina : bastonate tra due giovani di colore : Fuori da un supermercato ci sono due ragazzi di colore. Chiedono l'elemosina ma non riescono a mettersi d'accordo su chi abbia il "diritto" di stare in quel posto. E così scoppia la lite a suon di bastonate. È successo a Belluno, di fronte al supermercato “Super W” a Baldenich. Cone scrive il Gazzettino, che pubblica anche un video della vicenda (guarda), i due immigrati si sono affrontati faccia a ...

Oscar Pistorius - Rissa in carcere per una telefonata : rischia il trasferimento in un carcere di massima sicurezza : L’ex campione paraolimpico Oscar Pistorius è rimasto ferito durante una rissa scoppiata nel carcere in cui sta scontando la pena a 13 anni per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. “Pistorius è accusato di esser stato protagonista assieme a un altro detenuto di uno scontro dopo un litigio per l’uso di un telefono pubblico all’interno dell’Atteridgeville Correctional Centre – ha spiegato il portavoce dell’istituto ...

