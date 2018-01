Rimpallo di responsabilità tra Campidoglio e Regione sullo smaltimento dei rifiuti

: RT @SoniaGrotto: Rifiuti di Roma, è rimpallo di responsabilità - Giopigli : RT @SoniaGrotto: Rifiuti di Roma, è rimpallo di responsabilità - Gabriel54258751 : RT @SoniaGrotto: Rifiuti di Roma, è rimpallo di responsabilità - righimarco : RT @lieto12341: @_DulceDecorum_ @Lia72776786 @salvacittastudi @pierotti_lisa @AleTonacci @SamRaccosta @francescagorini @CNRoccupato @pdnetw… - pierotti_lisa : RT @lieto12341: @_DulceDecorum_ @Lia72776786 @salvacittastudi @pierotti_lisa @AleTonacci @SamRaccosta @francescagorini @CNRoccupato @pdnetw… - lieto12341 : @_DulceDecorum_ @Lia72776786 @salvacittastudi @pierotti_lisa @AleTonacci @SamRaccosta @francescagorini @CNRoccupato… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 8 gennaio 2018) La polemicadeidella Capitale si inserisce a pieno titolo nella campagna elettorale. Il governo mette in guardia: "Roma non può permettersi un'emergenzacome quella che si sta prefigurando ancora una volta", dice il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti. Ildà la colpa allae sostiene invece che la città abbia fronteggiato bene il periodo delle vacanze di Natale in cui si registra sempre un picco del consumo dei: "Non abbiamo mai parlato di emergenza", si apprende da fonti dell'assessorato all'Ambiente, mentre la questione diventa undi responsabilità.L'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari attribuisce le responsabilità allaLazio: "Al momentoo Roma raccoglie ie prova a conferirli nelle poche strutture dellache, però, sono evidentemente ...