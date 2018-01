: RT @romatoday: #roma Rifiuti, la denuncia di Fp #cgil: "Impianti Ama pieni di immondizia" - depaolis_t : RT @romatoday: #roma Rifiuti, la denuncia di Fp #cgil: "Impianti Ama pieni di immondizia" - salvoflo : RT @RobertoFioreFN: #Roma, continua il dramma #rifiuti. Nel caos raccolte e smaltimento, @virginiaraggi porta avanti la gestione della cap… - AfinetAlberto : RT @MauYuketto: Si, state vedendo bene! Non è #Roma ma la #firenze di @DarioNardella circa 15 minuti fa, sul #Lungarno Torrigiani E questi… - depaolis_t : RT @fpcgilromalazio: Rifiuti, #Roma regge a stento: impianti o emergenza sarà costante. L’opzione emiliana sarebbe servita a svuotare i Tm… - antony220970 : RT @largociospe: Le polemiche sulla #Montanari mi fanno un baffo,i rifiuti di Roma che dovevano arrivare qui a Modena han fatto diventare t… -

Sulla spinosa vicenda deidella capitale,l'comunale Montanari spiega: "Gli impianti dove conferire idisono insufficienti quindi ci auguriamo che l'dia il via libera alla domanda di accogliere i". "non può permettersi un'emergenza come quella che si sta prefigurando ancora una volta", afferma il ministro dell'Ambiente Galletti,che invita a non dare un colore politico alla questione e aggiunge:"La mia disponibilità a cercare una soluzione non è mai mancata".(Di lunedì 8 gennaio 2018)