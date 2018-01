Rifiuti a Roma | Renzi apre | ' Pronti a dare una mano a Raggi'

Rogo Rifiuti - Coldiretti : il business delle agromafie sale a 21 - 8 miliardi : Lo smaltimento illegale dei rifiuti è diventata una delle principali attività delle agromafie che nel 2017 hanno sviluppato un business criminale di 21,8 miliardi, con una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al moltiplicarsi dei roghi di rifiuti di probabile origine dolosa con effetti preoccupanti sull’ambiente circostante, da Cairo Montenotte nel Savonese a Corteolona nel Pavese. A ...

Rifiuti di Roma in Abruzzo - oggi vertice in Regione : L'Aquila - "La Raggi dichiari l'emergenza ed una Regione come la nostra ha il dovere di dare una mano alla Capitale (come già accade ed accaduto in passato), ma se fanno pure i sostenuti dicendo che loro non hanno problemi allora non vi è necessità dell'Abruzzo, quindi ognuno si tiene i propri Rifiuti". Ad affermarlo è il consigliere regionale abruzzese del Pd, Camillo D'Alessandro. ...

Perché si parla di “emergenza Rifiuti” a Roma : I cassonetti traboccano in molte zone della città, soprattutto per tre ragioni The post Perché si parla di “emergenza rifiuti” a Roma appeared first on Il Post.

Rifiuti a Roma - l'Abruzzo : "Valutiamo aiuto - ma Raggi ammetta gli errori" : Il governatore D'Alfonso: "Accogliamo già immondizia dalla Capitale, per una quota aggiuntiva serve una motivazione adeguata".

Rifiuti - così abbiamo normalizzato Roma dopo anni di disastri : di Pinuccia Montanari, Assessore all'Ambiente di Roma A Roma il sistema di raccolta ha tenuto, pur di fronte all’impennata di produzione dei Rifiuti del periodo natalizio. Siamo intervenuti riportando le situazioni di criticità alla normalità. Le polemiche non ci interessano e soprattutto non interessano ai cittadini. Le dichiarazioni di politici e rappresentanti delle istituzioni, del tipo “abbiamo salvato Roma invasa dai Rifiuti”, fanno ...

crisi Rifiuti Roma impianti : Il tema dello smaltimento dei rifiuti di roma sembra destinato a diventare uno dei tormentoni ricorrenti della campagna elettorale per le politiche, con il Pd all'attacco del Campidoglio dopo un presunto passo indietro sul trasporto di parte dei rifiuti urbani in Emilia romagna e i Cinque stelle che replicano parlando di "strumentalizzazioni" in vista delle urne. Eppure, al netto della polemiche politiche, la situazione resta ...

Emergenza Rifiuti a Roma - allarme dell'Ama : 'Non ce la facciamo' : L'Ama lancia l'allarme sul sistema dei rifiuti della Capitale, e chiedono esplicitamente il soccorso dell'Emilia Romagna, ma da Milano i vertici del Movimento 5 Stelle, dopo aver inizialmente ...

Emergenza Rifiuti a Roma - ora frena l'Abruzzo : Le strade della Capitale continuano a tracimare di pattume, ma per la giunta di Virginia Raggi la parola d'ordine è «normalizzare» la crisi. «Il sistema di raccolta ha...

Roma - nuovi problemi con i Rifiuti : Raggi fa dietrofront : Il gran rifiuto di Roma all'Emilia Romagna non è solo una questione politica, ma è anche una questione di soldi: la richiesta emiliana di 200 euro a tonnellata è un prezzo troppo alto

M5s alza bandiera bianca : i Rifiuti di Roma non andranno in Emilia Romagna. Bonaccini : "Surreali" : Ancora scintille sui rifiuti di Roma. A festività ormai concluse, motivo del contendere è il mancato avvio dei carichi dalla Città Eterna all'Emilia Romagna, dopo l'ok incassato dalla Regione guidata da Stefano Bonaccini. Così, l'assessore all'Ambiente del Lazio, Mauro Buschini, punta il dito: "Ama e l'amministrazione capitolina esitano sull'invio dei quantitativi concordati su richiesta di Ama. Voglio sperare non ci ...

Roma non invia Rifiuti in Emilia Romagna. M5S : abbiamo retto | : Il governatore Bonaccini aveva accolto l'appello dell'omologo laziale Zingaretti per attenuare l'emergenza. Ma il trasporto delle quantità concordate di spazzatura non è mai iniziato. Il Campidoglio ...

