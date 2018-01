Renzi | voglio un premier del Pd | sì a salario minimo tra i 9 e i 10 euro lora

Renzi : voglio un premier del Pd - in programma salario minimo : "Non mi interessa il mio futuro, mi basta che a Palazzo Chigi vada un dem". Così Matteo Renzi su Qn annunciando che il suo "collegio sarà Firenze. Se Salvini come ha promesso si candiderà qui spero ...

Di Maio a Renzi : non voglio uscita euro ma folle continuare così : Roma, 18 dic. (askanews) Provare a cambiare le regole, per rendere la permanenza nell'euro 'conveniente per l'Italia'. Se non ci si riuscirà, 'non sacrificheremo la ricchezza e il benessere degli ...

"Renzi - Di Maio e Berlusconi? Voglio Pannella - voglio Berlinguer - non degli ometti dannosi - fieri della loro ignoranza e votati al particulare" : "Come si fa a scegliere fra Renzi, Di Maio e Berlusconi?". Esordisce così Barbara Alberti, quando le chiedo dei leader italiani di oggi. "È come se mi domandassi se preferisci spararti o buttarti dalla finestra. Se preferisci la Volpe o il Gatto" continua, con una voce netta, che tradisce un lontano accento umbro. "Io non scelgo nessuno. Io voglio vivere. voglio Pannella, voglio Berlinguer, non degli ometti dannosi, fieri della ...

Liberi e Uguali - Renzi a Che tempo che fa : “Voglio bene a Grasso - a D’Alema no. Chi comanderà tra i due?” : Matteo Renzi ospite in studio a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1: “Noi siamo rispettosi ci ciò che avviene alla nostra sinistra, certo ci dispiace. E’ difficile che non ci sia l’atteggiamento del passato di attaccare il leader vicino. A Grasso faccio in bocca a lupo. Poi bisogna capire se comanderà Grasso o D’Alema“. Il segretario del Pd ha poi ricordato che D’Alema ha attaccato altri leader nel ...

Renzi : "Salvini dice che voglio censurare Facebook : non voglio censurare niente" : ROMA - "Salvini dice che voglio censurare Facebook. Io non voglio censurare niente. voglio solo evitare che chi fa i soldi sul web diffonda paura della scienza e odio verso gli avversari. Chiedo buon senso, persino a Salvini, non censure" ha dichiarato il leader del Pd Matteo Renzi sul suo profilo Twitter. "Mai detto nulla di tutto questo, caro ...

Fake news - Salvini : “Mai preso una lira - vogliono imbavagliare la rete. Le bufale sono quelle del governo e di Renzi” : Dopo le accuse dalla Leopolda di Matteo Renzi sulle Fake news verso M5s e Lega e l’inchiesta del New York Times, è il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, a difendersi, nel corso di una conferenza stampa alla Camera: “Stesso codice adsense (quello per generare guadagni, ndr) per “Noi con Salvini” e siti pro-M5S? Per me siamo alla follia. Che Renzi si preoccupi di curiosare su Facebook è una vera follia, è da ...

Sulle fake news scontro M5s-Pd - Renzi : Voglio trasparenza : L'allarme ritorna dopo l'inchiesta dell'informatico Stroppa che si difende da chi lo definisce un "Carrai boy". M5s attacca Renzi: "fake news contro di noi da parte sua". Lui replica: "Ma quale complotto"

Matteo Renzi sente l'odore del nemico : 'voglio sfidare Silvio Berlusconi' : Una persona del sud, con laurea e master, per spiegare che siamo dalla parte della scienza e non dalla parte delle bufale, i no vax, il passato degli apprendisti stregoni. Poi la sua visione sulla ...

Sondaggi Elettorali Politici/ Piepoli : Renzi ‘cuce’ per la Sinistra unita ma gli elettori non la vogliono : Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie di oggi 21 novembre 2017: intenzioni di voto, la crisi del Pd e il rischio di una nuova sconfitta alle Regionali nel Lazio(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 17:00:00 GMT)

Bersani (Mdp) : "Renzi chiede più sintonia? Non so - ci vogliono fatti" : "Maggiore sintonia? Non lo so, bisogna vedere cosa dice sul resto". Così Pierluigi Bersani (Mdp) commenta le parole di Renzi alla direzione Pd. L'ex premier "si preoccupa sempre di rivendicare quello ...

Matteo Renzi - nello Statuto del Pd l'arma per frenare Marco Minniti e Paolo Gentiloni : se vogliono ricandidarsi... : La battuta è sfuggita allo stesso Matteo Renzi ai vecchi amici che gli chiedevano se non temesse la concorrenza alla carica di candidato premier di due membri dell'attuale governo che sembrano ambirvi,...

Prestarono i soldi al Pci di Togliatti. Ora li vogliono indietro da Renzi : È proprio vero che il Pd di Renzi è l'erede del Pci di Palmiro Togliatti. Qualcuno forse storcerà il naso, e già ci immaginiamo Massimo D'Alema ad alzare la mano per contestare questa affermazione. Ma secondo il patronato Agitalia di Roma sono proprio i piddini a dover rispondere dei debiti realizzati da Botteghe Oscure. E ora forse dovrà sborsare qualche migliaia di euro per vecchi militanti che diedero fiducia al ...