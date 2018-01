Renzi | sì al salario minimo legale da 9-10 euro

Ora Renzi torna a promettere : Salario minimo a 10 euro : Matteo Renzi torna a promettere. Lo fa lanciando la proposta di "un Salario minimo legale tra i 9 e i 10 euro l'ora". in forte calo nei sondaggi, l'ex presidente del Consiglio si butta nella mischia impegnandosi per una campagna elettorale nel collegio di Firenze "casa per casa", passando "dall'auto blu alla vespa blu". Ma le idee, spiegate dal segretario del Pd in una ...

Renzi lancia la proposta del salario minimo legale "tra 9 e 10 euro l'ora" : "Sono pronto per la campagna elettorale: il mio collegio sarà Firenze. Passo dall'auto blu alla vespa blu: andrò casa per casa. E se Salvini come ha promesso si candiderà qui, gli daremo il benvenuto in modo civile. Sperando che anche lui non scappi dal confronto come continua a fare Cuor di Leone Di Maio". Lo dice al Quotidiano nazionale il segretario del Pd, Matteo Renzi, che illustra la sua proposta di "un salario minimo ...

Salario minimo legale - Matteo Renzi lancia la proposta Pd : "Tommaso Nannicini ci sta lavorando, e su Avvenire di oggi trovate il suo intervento in cui rilancia una proposta alla quale tengo molto: il Salario minimo". In questo modo il segretario Pd, Matteo Renzi lancia quella che sarà una delle proposte di campagna elettorale dei dem.Ma come funzionerà? Su questo il responsabile del programma elettorale Nannicini è però molto generico. "E' il momento di introdurre un Salario ...