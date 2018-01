Renzi - proposta Grasso è per ricchi : (ANSA) - ROMA, 8 GEN - "E' un favore ai ricchi e ai fuori-corso. Una norma scritta da Grasso ma pensata per Di Maio". Lo ha detto il leader dem, Matteo Renzi, a "Otto e mezzo" su La7, commentando la ...

Salario minimo - pregi e difetti della proposta di Matteo Renzi : Nella corsa alla promessa facile (e irrealizzabile) che caratterizza questa campagna elettorale ieri è emersa la prima eccezione di rilievo: il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha proposto di ...

Renzi lancia la proposta del salario minimo legale 'tra 9 e 10 euro l'ora' : "Sono pronto per la campagna elettorale: il mio collegio sarà Firenze. Passo dall'auto blu alla vespa blu: andrò casa per casa. E se Salvini come ha promesso si candiderà qui, gli daremo il benvenuto ...

Renzi lancia la proposta del salario minimo legale "tra 9 e 10 euro l'ora" : "Sono pronto per la campagna elettorale: il mio collegio sarà Firenze. Passo dall'auto blu alla vespa blu: andrò casa per casa. E se Salvini come ha promesso si candiderà qui, gli daremo il benvenuto in modo civile. Sperando che anche lui non scappi dal confronto come continua a fare Cuor di Leone Di Maio". Lo dice al Quotidiano nazionale il segretario del Pd, Matteo Renzi, che illustra la sua proposta di "un salario minimo ...

"Renzi vuole abolire il canone? Proposta demenziale - così la Rai diventerà il servizio dei politici". Il presidente dell'Upa a Prima : "demenziale, confusa, contraddittoria, demagogica, elettoralistica". Così Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell'Upa, l'associazione che raggruppa i grandi utenti pubblicitari, definisce la Proposta avanzata dal segretario del Pd Matteo Renzi di abolire il canone Rai. In un'intervista a Prima Comunicazione spiega: "Sono stupefatto dell'accanimento che Renzi ha mostrato e continua a mostrare nei confronti della Rai come se fosse roba ...

Perché la proposta di Renzi di abolire il canone Rai è sbagliata : E questo come potrebbe essere compatibile con il contratto di servizio della Rai? Inoltre, mentre il ministro dell'Economia, un giorno sì e l'altro pure, promette di privatizzare le aziende pubbliche,...

Canone Rai - bagarre sulla presunta proposta di Renzi di abolirlo : E' bagarre sulla presunta proposta di Matteo Renzi di abolire il Canone Rai . Secondo Repubblica il leader del PD vorrebbe proporre, in occasione della prossima direzione del partito, l'abolizione ...

Canone Rai - scoppia la polemica. Renzi : abolirlo. Calenda : una presa in giro - spero non sia proposta Pd : L'abolizione del Canone Rai sarebbe una «partita (presa) di (in) giro». Lo afferma il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda in un tweet. «spero - scrive il ministro - che...

Rai - scoppia la polemica sul canone Renzi : abolirlo. Calenda : una presa in giro - spero non sia proposta Pd : E comunque, per la cronaca, canone in bolletta è arrivato con i suoi millegiorni. Dicesi incoerenza', scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. 'Abolire ...

Salario minimo legale - Matteo Renzi lancia la proposta Pd : "Tommaso Nannicini ci sta lavorando, e su Avvenire di oggi trovate il suo intervento in cui rilancia una proposta alla quale tengo molto: il Salario minimo". In questo modo il segretario Pd, Matteo ...

Salario minimo legale - Matteo Renzi lancia la proposta Pd : "Tommaso Nannicini ci sta lavorando, e su Avvenire di oggi trovate il suo intervento in cui rilancia una proposta alla quale tengo molto: il Salario minimo". In questo modo il segretario Pd, Matteo Renzi lancia quella che sarà una delle proposte di campagna elettorale dei dem.Ma come funzionerà? Su questo il responsabile del programma elettorale Nannicini è però molto generico. "E' il momento di introdurre un Salario ...

Cristiano Malgioglio - incredibile ma vero : la ministra Beatrice LoRenzin accoglie la sua proposta : Nonostante l'uscita dalla casa del Gf Vip , alla fine Cristiano Malgioglio ha raggiunto il suo obiettivo. A comunicargli la notizia è stata la ministra Beatrice Lorenzin via Twitter: ecco l'importante ...

Gf Vip - la LoRenzin accoglie la proposta di Malgioglio : "Testimonial per campagna contro melanoma" : Inaspettatamente Cristiano Malgioglio non è arrivato alla finale del Gf Vip , 'anche se io il mio Gf l'ho già vinto', e luendì sera ha abbandonato il programma per volere del pubblico. Così, lunedì ...

Tumori - il ministro LoRenzin : “Bene la proposta di Malgioglio come testimonial della campagna sul melanoma” : “Accolgo con favore la proposta di Cristiano #Malgioglio, lanciata al @GF_diretta, per fare da testimonial ad una campagna del @MinisteroSalute sul #Melanoma, malattia che si combatte soprattutto con prevenzione e costante monitoraggio. @infoMalgioglio ti aspettiamo per parlarne”. Lo scrive su twitter il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, commentando la proposta lanciata da Cristiano Malgioglio durante il Grande Fratello ...