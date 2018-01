Renzi | Boschi candidata in più posti come gli altri ministri

Pd - Renzi candidato in Campania E difende il sottosegretario Boschi «Sarà candidata in più collegi» : «Sarò candidato a Firenze e poi in Campania e Lombardia». Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo, su LA 7, aggiungendo: «Il sottosegretario Boschi si candiderà in...

Gentiloni nei listini - per Boschi solo collegio a Firenze : Renzi al lavoro sulle liste - Padoan correrà per il Pd : Mettere in salvo Paolo Gentiloni, spedire Maria Elena Boschi alla prova dei voti. Pier Carlo Padoan candidato forse in un collegio a Roma, ma è solo un'ipotesi iniziale. Dal risiko delle candidature abbozzato sulla scrivania di Matteo Renzi al Nazareno spuntano questi criteri di massima: il premier candidato in vari listini proporzionali, nel Lazio, Piemonte, Puglia e forse anche altre due regioni fino al massimo di 5 consentito dal ...

Fake news - D’Agostino : “M5s credulone? Anche elettori Pd hanno creduto alla Boschi - a Renzi e alle loro promesse” : “I grillini credono alle Fake news? Ma perché, tutti quelli del Pd che hanno creduto alla Boschi e a Renzi dove li mettiamo? Quante cose hanno promesso? hanno perso il referendum del 4 dicembre e non sono andati a casa. Quella è una Fake news, una balla, una fandonia, una fregnaccia o una presa per il culo?”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista Roberto D’Agostino risponde alla conduttrice, Lilli Gruber, che cita una ...

Renzi - Boschi e cerchio magico - pericolosi come i 5 Stelle : Per essa è necessario che vinca il cdx e realizzi il recupero della credibilità politica rendendo concrete riforme indispensabili al Paese partendo dalla riduzione delle tasse, dal rilancio dell'...

ETRURIA & ELEZIONI/ Il costo del caso Boschi per il Pd di Renzi : Matteo Renzi sembra non voler rinunciare all'idea di candidare Maria Elena Boschi alle prossime ELEZIONI. Una mossa che può costare cara al Pd, spiega YODA(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 06:03:00 GMT)MEDIA & POLITICA/ Le strategie dietro "l'onda nera" e i silenzi (del Cav) su Renzi, di YodaETRURIA, OLTRE IL GOSSIP/ Il potere politico dove (e quando) deve fermarsi?, int. a R. Formica

Due carriere da distruggere in nome dell’antiRenzismo - la Boschi e Palazzi - il sindaco di Mantova : Sesso in cambio di favori. È l'accusa al sindaco di Mantova spiaccicata in prima pagina. Online e nei tg. Oggi il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione per il primo cittadino Palazzi perché non c'è concussione: contributi a un'associazione in cambio di favori sessuali. Si è scoperto che la vice presidente dell'associazione con la quale il sindaco intratteneva uno scambio di sms ha alterato la chat. Fin qui la ...

Carrai e la mail a Ghizzoni : “Domandare è lecito. Renzi? Non sapeva nulla. Mai parlato di Etruria con lui né con la Boschi” : È “indipendente”, ha solo “gentilmente sollecitato i tempi della risposta, non la sostanza della risposta”, perché “domandare è lecito” e soprattutto “Renzi non sapeva nulla”. Marco Carrai racconta la sua verità sulla mail inviata a Federico Ghizzoni per sollecitare una risposta sul dossier Etruria e svelata dallo stesso ex ad di Unicredit durante l’audizione in commissione Banche. “La ...

Etruria - Renzi : «Dimissioni Boschi? Non esiste - decidereanno gli elettori» : «Un politico si fa giudicare dai cittadini quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Boschi debba tornare in Parlamento. È una discussione che non...

Boschi candidata scuote il Pd. Renzi : escluderla è una resa : La minoranza di Orlando chiede una direzione: cambiare o saremo sconfitti "Scommetto una bistecca alla fiorentina che saremo il primo partito". All'indomani dell'ennesima giornata di bufera, passate ...

Renzi a Tgcom24 : "Boschi - parola ad elettori : Paolo Liguori intervista il leader Pd sui temi caldi dell'attualità politica in un appuntamento speciale della sua rubrica. Renzi: "Sulle banche chi ha sbagliato paghi". Poi ricorda che sia Salvini che Di Maio non toccheranno il bonus di 80 euro: "Io vorrei estendere quella misura a chi ha figli ed è in difficoltà".