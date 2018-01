Renzi : «Boschi sarà candidata in più posti. Berlusconi un pericolo per l'economia» : «Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò a Firenze, in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli...

Renzi : 'Berlusconi è un pericolo per l'economia' : Io non ho mai detto che Berlusconi è pericolo per la democrazia, ma è uno straordinario pericolo per l'Economia ' . Rispetto a un possibile confronto tv 'sono disponibile. Berlusconi viene, Di Maio ...

Renzi : «Berlusconi è un pericolo per l'economia» : «Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò a Firenze, in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli...

Elezioni - Renzi : «Berlusconi è un pericolo per l'economia» : «Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò a Firenze, in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli...

Elezioni - Renzi annuncio in tv : «Berlusconi ha combinato meno di quello che avrebbe potuto fare» : «Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò a Firenze, in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli...

Tripletta di Vespa : Di Maio - Renzi e Berlusconi a "Porta a Porta" : Da martedì 9 gennaio, in seconda serata, "Porta a Porta" apre le interviste ai leader dei principali partiti politici, in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Si comincia con Luigi Di Maio...

Elezioni - Bruno Vespa a Porta a Porta invita Di Maio - Renzi e Berlusconi : Pronti via. La campagna elettorale, quella vera, è partita in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. Ne sono un segnale anche gli ospiti che Bruno Vespa avrà, uno dietro l'altro, questa settimana. ...

Carlo Calenda - gli attacchi a Matteo Renzi e Pietro Grasso : perché strizza l'occhio a Silvio Berlusconi : Il ministro Carlo Calenda è sempre più sotto i riflettori e sembra giocarsi la sua partita da 'battitore libero'. Se pochi giorni fa infatti aveva tuonato contro Matteo Renzi sull'ipotesi di ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Berlusconi e Renzi di fronte alla rivolta dei Taiping : Un errore che Berlusconi e Renzi sembrano commettere è quello di accusare M5s di illegalità e mancanza di trasparenza. Farebbero entrambi lo sbaglio della sinistra. Dalla CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Canone Rai, l'ultima esca di Renzi per Berlusconi, di M. MaldoDIETRO LE QUINTE/ "Dalle finte parlamentarie all'incarico a Di Maio, Grillo ha previsto tutto", di M. Suttora

Silvio Berlusconi - per ex direttore The Economist “salvatore politico. Pericolo è vittoria di Salvini - Renzi arrogante” : “E se Berlusconi finisse per essere il salvatore politico dell’Italia? Non escludetelo”. Soprattutto se a dirlo è Bill Emmott, l’ex direttore del quotidiano inglese The Economist che nel 2001 firmò la celebre copertina che definiva Silvio Berlusconi “inadatto a governare“. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista e scrittore britannico chiarisce i motivi che l’hanno spinto – 17 ...

DIETRO LE QUINTE/ Canone Rai - l'ultima esca di Renzi per Berlusconi : La spassosa vicenda dei sacchetti biodegradabili è il solito gioco Renziano delle tre carte per favorire gli amici. Ma anche l'idea di abolire il Canone Rai è la stessa cosa. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Partiti e legge elettorale, il pasticcio che inguaia la democrazia, int. a R. BinDIETRO LE QUINTE/ Bonino & co., il nuovo partito "illuminato" che non piace in Vaticano, di N. Berti

Renzi vuole abolire il canone Rai Ira Calenda : "Una presa in giro" Così il Pd vuole sfidare Berlusconi : Matteo Renzi si prepara a lanciare in campagna elettorale l'idea di cancellare il canone Rai. Ma Calenda non ci sta: "Spero non sia davvero una proposta del Pd, sarebbe una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

Berlusconi - Renzi e Di Maio - la soffiata americana : 'Ecco cosa succederà dopo le elezioni' : ... impegnato a trovare una maggiore unità dopo la Brexit e la vittoria di Trump negli Us a' spiega il FT, 'gli elettori della terza economia dell'Ue sono chiamati ad esprimersi in quello che è il ...

DIETRO LE QUINTE/ Renzi telefona ad Arcore ma Berlusconi non risponde : Renzi sta cercando (inutilmente) di ristabilire un contatto con Berlusconi, fin da quando i complimenti di quest'ultimo a Gentiloni lo hanno spiazzato. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 06:00:00 GMT)ITALIA 2018/ Ripartire da Mattarella, di G. Da RoldDIETRO LE QUINTE/ Fratelli-coltelli: la guerra dei seggi che spacca (già) il centrodestra, di A. Del Duca