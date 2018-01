Renzi : «Berlusconi è un pericolo per l'economia» : «Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò a Firenze, in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli...

Tripletta di Vespa : Di Maio - Renzi e Berlusconi a "Porta a Porta" : Da martedì 9 gennaio, in seconda serata, "Porta a Porta" apre le interviste ai leader dei principali partiti politici, in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Si comincia con Luigi Di Maio...

Carlo Calenda - gli attacchi a Matteo Renzi e Pietro Grasso : perché strizza l'occhio a Silvio Berlusconi : Il ministro Carlo Calenda è sempre più sotto i riflettori e sembra giocarsi la sua partita da 'battitore libero'. Se pochi giorni fa infatti aveva tuonato contro Matteo Renzi sull'ipotesi di ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Berlusconi e Renzi di fronte alla rivolta dei Taiping : Un errore che Berlusconi e Renzi sembrano commettere è quello di accusare M5s di illegalità e mancanza di trasparenza. Farebbero entrambi lo sbaglio della sinistra. Dalla CINA, LAO XI

Silvio Berlusconi - per ex direttore The Economist “salvatore politico. Pericolo è vittoria di Salvini - Renzi arrogante” : “E se Berlusconi finisse per essere il salvatore politico dell’Italia? Non escludetelo”. Soprattutto se a dirlo è Bill Emmott, l’ex direttore del quotidiano inglese The Economist che nel 2001 firmò la celebre copertina che definiva Silvio Berlusconi “inadatto a governare“. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista e scrittore britannico chiarisce i motivi che l’hanno spinto – 17 ...

DIETRO LE QUINTE/ Canone Rai - l'ultima esca di Renzi per Berlusconi : La spassosa vicenda dei sacchetti biodegradabili è il solito gioco Renziano delle tre carte per favorire gli amici. Ma anche l'idea di abolire il Canone Rai è la stessa cosa. MARA MALDO

Renzi vuole abolire il canone Rai Ira Calenda : "Una presa in giro" Così il Pd vuole sfidare Berlusconi : Matteo Renzi si prepara a lanciare in campagna elettorale l'idea di cancellare il canone Rai. Ma Calenda non ci sta: "Spero non sia davvero una proposta del Pd, sarebbe una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

Berlusconi - Renzi e Di Maio - la soffiata americana : 'Ecco cosa succederà dopo le elezioni' : ... impegnato a trovare una maggiore unità dopo la Brexit e la vittoria di Trump negli Us a' spiega il FT, 'gli elettori della terza economia dell'Ue sono chiamati ad esprimersi in quello che è il ...

DIETRO LE QUINTE/ Renzi telefona ad Arcore ma Berlusconi non risponde : Renzi sta cercando (inutilmente) di ristabilire un contatto con Berlusconi, fin da quando i complimenti di quest'ultimo a Gentiloni lo hanno spiazzato. MARA MALDO

Francesco Gabbani : “Basta con la scimmia. La politica? Voterei tutti e tre : Renzi - Berlusconi e Grillo - in fondo siamo colleghi” : Per Francesco Gabbani è stato senza dubbio un grande anno. Anche se, in una lunga intervista al Corriere della Sera, il cantante che ha sbancato con Occidentali’s Karma (al festival di Sanremo ma non solo) ha voluto specificare cosa pensa, dopo tanti mesi, della scimmia protagonista della coreografia di questo brano: “Mi ha rotto un po’ le scatole. Pare quasi che Sanremo l’ abbia vinto lei… Ancora adesso trovo ...

Berlusconi e Renzi - i sondaggi della Ghisleri : 'Ci sono movimenti interessanti' - bomba sul voto : Ma nel 70% di coloro che dichiarano schierati, sottolinea la Ghisleri a Repubblica , 'ci sono spostamenti da una forza politica a un'altra della stessa coalizione. Oppure verso partiti che hanno ...