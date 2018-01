Regionali Lombardia | Maroni non si ricandida «per motivi personali» E poi lancia

Regionali Lombardia - Maroni non si ricandida «per motivi personali». E poi candida Fontana come sostituto : Il governatore ha spiegato durante una conferenza stampa le motivazioni che lo hanno spinto a ritirarsi dalla corsa alle Regionali. Salvini: l’ex sindaco di Varese sarebbe una buona scelta

Il 4 marzo sarà "Election Day" : si vota anche per le Regionali di Lazio e Lombardia : (Teleborsa) - Il 4 marzo sarà "Election Day". In quella data, infatti, si svolgeranno sia le elezioni politiche per il rinnovo di Camera e Senato che le regionali nel Lazio e in Lombardia. Il ...

