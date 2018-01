Regionali Lazio | Zingaretti | Liberi e Uguali? Ora il colpo d' ala

Regionali Lazio - Zingaretti : sì - certo che mi ricandido : Roma, 8 gen. (askanews) 'Mi ricandido alla presidenza della regione Lazio? Sì, anche se in alcune giornate a uno gli passa la voglia, come direbbe qualcuno, non cadere in tentazione '. Così, ...

Regionali Lazio - Zingaretti : 'Lista Zingaretti' progetto di anni : Roma, 8 gen. (askanews) 'Come ho sempre ribadito in maniera molto chiara a tutti, sto lavorando con tantissime personalità dei territori alla formazione di una lista dei 'Moderati per Zingaretti' per ...

Regionali Lazio - Pirozzi : “Gasparri? Meglio che rimanga in Senato” : Regionali Lazio; Pirozzi: “Candidatura Meloni? Sarebbe un atto d’amore e un risarcimento dopo la sconfitta a Roma, ma forse qualcuno gioca a perdere. Gasparri? Meglio... L'articolo Regionali Lazio, Pirozzi: “Gasparri? Meglio che rimanga in Senato” su Roma Daily News.

Regionali Lazio - Pirozzi : passo indietro solo se si candida Meloni : "solo di fronte a un atto d'amore per la propria Regione di un leader nazionale quale è Giorgia Meloni farei un passo indietro. Senza pretendere nulla in cambio. Altrimenti vado dritto fino alla fine".

Regionali Lazio - Miccoli (Pd) : Lombardi ossessionata da Zingaretti : Roma, 7 gen. (askanews) 'Roberta Lombardi è ossessionata da Zingaretti, parla solo di lui. E così continua a fare la sua campagna elettorale senza uno straccio di idea e proposta': lo ha dichiarato il ...

Elezioni Regionali Lazio - D’Attorre (LeU) : “Alleanza con Zingaretti? Niente è scontato” : “C’è un confronto programmatico con Zingaretti, chiediamo novità significative nel programma. L’impostazione che ha proposto Zingaretti, da Grasso a Lorenzin, non è convincente, occorre costruire una proposta nuova e nei prossimi giorni Liberi e Uguali prenderà una decisione: al momento nulla è scontato, né l’accordo né la rottura”. Così Alfredo D’Attorre, arrivando all’assemblea di Leu, in merito ...

Regionali Lazio - Lombardi : sostenere famiglia e natalità : Roma, 6 gen. (askanews) Un patto della politica con la società civile per sostenere famiglia e natalità. E' la proposta di Roberta Lombardi, candidata 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio in ...

Il 4 marzo sarà "Election Day" : si vota anche per le Regionali di Lazio e Lombardia : (Teleborsa) - Il 4 marzo sarà "Election Day". In quella data, infatti, si svolgeranno sia le elezioni politiche per il rinnovo di Camera e Senato che le regionali nel Lazio e in Lombardia. Il ...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) : 'ho le palle' e le competenze : Roma, 5 gen. (askanews) 'Penso che non bisogna essere Miss simpatia per andare a proporsi per il governo di una Regione, penso che bisogna avere le competenze, io le competenze le ho e ho dimostrato ...

Election day - il 4 marzo si vota anche per Regionali Lazio e Lombardia : ROMA Il ministero dell'Interno rende noto che 'il presidente Zingaretti e il prefetto di Milano Lamorgese, sentito anche il presidente Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di ...

Elezioni - 4 marzo si vota anche per le Regionali in Lombardia e Lazio - : La data coincide con quella fissata per le politiche . La notizia arriva dal ministero dell'Interno che spiega: gli stessi presidenti "hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici ...

Regionali Lazio - Zingaretti : si vota il 4 marzo : Roma, 5 gen. (askanews) 'Ho firmato oggi il decreto per l'indizione dell'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio. La data delle elezioni Regionali indicata nel ...

Il 4 marzo sarà “election day” : elezioni politiche e Regionali in Lazio e Lombardia : Il prossimo 4 marzo sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori italiani. Come ha comunicato il ministero dell'Interno, oltre ad essere la data unica...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) : il nostro programma è pronto : Roma, 5 gen. (askanews) 'Mi spiace deludere i miei detrattori politici, ma il programma del MoVimento 5 Stelle non solo è pronto, ma sarà presentato nei prossimi giorni in tutte le Province del Lazio ...