RC auto | per 1 | 6 milioni di guidatori scatta l' aumento

DiaSorin e QIAGEN in partnership per soluzioni automatizzate diagnosi tubercolosi : (Teleborsa) - DiaSorin e QIAGEN N.V. annunciano una partnership rivoluzionaria volta ad aggiungere il test QuantiFERON-TB sviluppato da QIAGEN al menù DiaSorin disponibile sulle piattaforme ...

Spagna : autostrada bloccata per la neve : ROMA, 7 GEN - Migliaia di veicoli sono rimasti bloccati per 18 ore in Spagna sull'autostrada AP-6 a causa di una forte tempesta di neve. Lo riporta El Pais. I servizi di emergenza stanno lavorando da ...

Fermati su una supercar - ma l'auto è clonata : quella vera era in garage : Forse un'auto rubata. Un veicolo clonato, del tutto simile all'originale, che infatti era nel garage del legittimo proprietario a 500 chilometri di distanza, è stato scoperto dalla Polizia Stradale di ...

Operai - meccanici auto - acconciatori : le figure più ricercate dalle aziende artigiane :

Analisi grammaticale online per scuole elementari : esercizi gratis di analisi automatica di una frase : Esistono alcuni siti online per le scuole elementari che forniscono degli esercizi gratuiti di analisi grammaticale volti all’apprendimento dei più piccoli che frequentano le scuole elementari. Vediamone insieme qualcuno e descriviamo le sue funzioni. L’analisi grammaticale consiste nel riconoscere le diverse parti del discorso, chiamate anche ‘categorie lessicali‘ o ‘categorie grammaticali‘. Esistono due tipi ...

Gasolio raffinato male : automobilisti in rivolta per danni - caos in Salento : Il Gasolio non raffinato ha fatto insorgere una serie di automobilisti, alle prese con danni tangenti al motore delle proprie vetture per il consumo di carburante in provincia di Brindisi, Lecce e Taranto. A far carico della denuncia ancora una volta lo Sportello dei Diritti, determinato a raccogliere i malcontenti del popolo per portarli davanti le autorità, in questo caso quelle di Lecce. Si cercherà adesso se il perché della denuncia da parte ...

Nuovo spunto rialzista per autonation : Bene Autonation , con un rialzo dell'1,99%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Autonation rispetto all'indice, evidenziando la concreta ...

«Carroattrezzi - una truffa : le auto in depositi lontani per gonfiare costi e tariffe» : Nel mirino le rimozioni forzate affidate in appalto dal Comune a ditte specializzate. Un supertestimone: anomalie nelle gare

Trapani - "voleva lanciarsi in auto sulla folla" : espulso un marocchino per terrorismo : Provvedimento di Minniti. Secondo l'intelligence era pronto a compiere un gesto eclatante: investire i frequentatori di un esercizio pubblico e poi aggredirli...

Hyundai nuovo crossover a idrogeno e alleanza per la guida autonoma : ROMA - Grandi novità in casa Hyundai . In rapida successione il marchio coreano ha annunciato la partnership strategica con la start-up Aurora , per sviluppare la guida autonoma , e il debutto di un ...

Al CES di Las Vegas, la più grande fiera dell'elettronica del settore, Hyundai debutterà con il nuovo SUV fuel cell Hyundai di nuova generazione: grazie alla collaborazione con...